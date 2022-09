T20 WC: सेलेक्टर्स का चौंकाने वाला फैसला, एशिया कप में करिश्माई गेंदबाजी करने वाले स्टार को किया बाहर

Team India for T20 WC: ऑस्ट्रेलिया में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान सोमवार को हो गया. टीम में 15 खिलाड़ियों को जगह मिली है, जबकि 4 खिलाड़ियों को स्टैंडबाय में रखा गया है. तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और हर्षल पटेल की टीम में वापसी हुई है. दोनों ही गेंदबाज चोट के कारण UAE में हुए एशिया कप में नहीं खेल पाए थे. बुमराह के पीठ में चोट लगी थी जबकि हर्षल की मांसपेशियों में खिंचाव था. इन दोनों ने राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी में ‘रिहैबिलिटेशन (चोट से उबरने की प्रक्रिया)’ किया और बीसीसीआई की चिकित्सा टीम ने उन्हें फिट घोषित किया.

वहीं, एशिया कप में एकमात्र मैच खेलने वाले युवा स्पिनर रवि बिश्नोई को 15 सदस्यीय टीम में जगह नहीं मिली है, जो चौंकाने वाला फैसला है. उन्हें स्टैंडबाय में रखा गया है. रवि बिश्नोई को एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में खेलने का मौका मिला था. उन्होंने शानदार गेंदबाजी की थी. उस मुकाबले में रवि बिश्नोई ने 4 ओवर फेंके थे और 26 रन देकर 1 विकेट अपने नाम किया था. इस प्रदर्शन के बावजूद वह टीम में जगह बनाने में असफल रहे.

