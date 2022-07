Team India: विराट ने इस गेंदबाज को समझा था नकारा! रोहित की कप्तानी में बना सबसे बड़ा मैच विनर

Team India: भारतीय क्रिकेट टीम में इस वक्त बदलाव का दौर चल रहा है. कुछ ही महीनों पहले विराट कोहली की जगह रोहित शर्मा को तीनों फॉर्मेट का कप्तान नियुक्त किया गया था. रोहित ने कप्तानी हाथ में आते ही टीम में कुछ अहम बदलाव किए. वहीं रोहित टेस्ट टीम में जल्द एक ऐसे गेंदबाज को भी परमानेंट जगह दे सकते हैं, जिसने अपनी गेंदबाजी से विदेशों में भी कहर मचाया हुआ है.

बेहतरीन फॉर्म में टीम इंडिया का ये गेंदबाज

टीम इंडिया के घातक तेज गेंदबाज उमेश यादव ने कमाल कर रखा है. टेस्ट फॉर्मेट के घातक गेंदबाज माने जाने वाले उमेश यादव को लंबे समय से जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी से कम समझा गया है. लेकिन ये गेंदबाज हमेशा अपनी तेज गति और लहरती हुई गेंदों से बल्लेबाजों को परेशान करता है. लेकिन उनको विराट कोहली की कप्तानी में उतने मौके नहीं मिलते थे. हालांकि अब उम्मीद की जा रही है कि उमेश रोहित की कप्तानी में कमाल की वापसी कर सकते हैं.

मचा रहे हैं कहर

जहां रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम वनडे सीरीज में इंग्लैंड का सामना कर रही है, वहीं उमेश यादव भी काउंटी क्रिकेट में अपना जलवा लगातार बिखेर रहे हैं. उमेश यादव को मिडिलसेक्स की टीम ने साइन किया है. उन्होंने हाल ही में वोरस्टरशायर के खिलाफ एक मैच में शानदार गेंदबाजी की. उमेश ने धमाकेदार अंदाज में एक बल्लेबाज को बोल्ड कर उनकी गिल्लियां उड़ा दी.

| YADAV SENDS STUMPS FLYING

Take a look at @y_umesh's first wicket in a Middlesex shirt

More of the same to come throughout the summer #OneMiddlesex pic.twitter.com/1RwCYAem7x

— Middlesex Cricket (@Middlesex_CCC) July 11, 2022