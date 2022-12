IND vs BAN: टीम इंडिया को पहले वनडे की हार के बाद लगा एक और बड़ा झटका, ICC ने लिया ये एक्शन

India penalised for slow over rate: भारत और बांग्लादेश (IND vs BAN) के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहले मैच में टीम इंडिया को 1 विकेट से हार का सामना करना पड़ा. बांग्लादेश दौरे के पहले ही मैच में मिली हार के बाद टीम इंडिया को एक और बड़ा झटका लगा है. टीम इंडिया पर धीमी ओवर गति को लेकर मैच फीस का 80 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है.

धीमी ओवर गति टीम को बड़ी पारी

मैच रेफरी के आईसीसी एलीट पैनल के रंजन मदुगले ने निर्धारित समय को ध्यान में रखने के बाद भारत को लक्ष्य से 4 ओवर कम होने का फैसला सुनाया. खिलाड़ियों और खिलाड़ी समर्थक कर्मियों के लिए आईसीसी की आचार संहिता के अनुच्छेद 2.22 के अनुसार, जो न्यूनतम ओवर-रेट अपराधों से संबंधित है, प्रत्येक ओवर पर उनकी मैच फीस का 20 प्रतिशत जुर्माना लगाया जाता है, जब उनकी टीम निर्धारित समय में गेंदबाजी करने में विफल रहती है.

कप्तान रोहित ने मानी अपनी गलती

भारत के कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) को अपराध के लिए दोषी ठहराया गया, जिसके उन्होंने अपनी गलती मान ली, इसलिए औपचारिक सुनवाई की कोई आवश्यकता नहीं थी. मैदानी अंपायर माइकल गफ और तनवीर अहमद, तीसरे अंपायर शरफुद्दौला इब्ने शाहिद और चौथे अंपायर गाजी सोहेल ने आरोप लगाया था.

टीम इंडिया सीरीज में 0-1 से पीछे

दोनों टीमों के बीच खेले गए पहले वनडे में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया था. लेकिन टीम इंडिया की बल्लेबाजी पूरी तरह फ्लॉप रही और 41.2 ओवर में ही 186 रन बनाकर ढेर हो गई. इस टारगेट का पीछा करते हुए बांग्लादेश ने 136 रन पर ही 9 विकेट गंवा दिए थे, लेकिन 10वें विकेट के लिए मेहदी हसन (Mehidy Hasan Miraz) और मुस्तफिजुर रहमान (Mustafizur Rahman) ने अर्धशतकीय साझेदारी कर टीम इंडिया से जीत छीन ली. अब तीन मैचों की सीरीज का दूसरा मैच 7 दिसंबर को खेला जाएगा.

