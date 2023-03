Team India: रवि शास्त्री ने भारत की ऑलटाइम बेस्ट-11 में रोहित-विराट नहीं, इस दिग्गज को चुना टॉपर

Ravi Shastri on R Ashwin: भारत के पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री ने स्टार ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि अश्विन को भारत के सर्वकालिका बेस्ट इलेवन (All Time Best 11) में शामिल होने के लिए टॉप पर होना चाहिए. उन्होंने साथ ही भारतीय ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा की भी जमकर तारीफ की.

शास्त्री ने अश्विन की तारीफ की पूर्व भारतीय कोच शास्त्री ने कहा कि रविचंद्रन अश्विन (R Ashwin) को टीम इंडिया की सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ एकादश में शामिल होने के लिए टॉप पर होना चाहिए. उन्होंने कहा कि जडेजा भी ज्यादा पीछे नहीं हैं और वह भी अपने स्पिन जोड़ीदार के साथ शिखर पर जुड़ने की राह पर चल रहे हैं. अश्विन और जडेजा विश्व क्रिकेट में सबसे खतरनाक स्पिन जोड़ी के तौर पर निकलकर सामने आए हैं जिन्होंने साथ मिलकर 45 टेस्ट में 21 की औसत से 462 विकेट झटके हैं. AUS सीरीज में जमकर चमके अश्विन और जडेजा अश्विन और जडेजा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मौजूदा बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी सीरीज में कमाल दिखाया है. दोनों ने मिलकर दिल्ली टेस्ट में 16 विकेट झटके जबकि नागपुर में पहले टेस्ट में उन्होंने 15 विकेट हासिल किए थे. इससे भारत ने चार टेस्ट मैचों की सीरीज में 2-0 से बढ़त हासिल की. अश्विन ने अभी तक अपने 12 साल के अंतरराष्ट्रीय करियर में 463 टेस्ट विकेट झटके हैं और वह बुधवार को आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन को पछाड़कर नंबर-1 गेंदबाज बन गए. शास्त्री ने दिया बयान शास्त्री ने आईसीसी (अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद) समीक्षा में कहा, 'मैं युगों की तुलना नहीं करता, लेकिन अश्विन का जो रिकॉर्ड है, खासतौर से भारतीय हालात में, वह उन्हें सर्वकालिक एकादश की टीम में शामिल करने के लिए प्रबल दावेदार बनाता है. भारत की परिस्थितियों में वह कुछ अलग ही होते हैं. आपने बीते समय में कई महान स्पिनरों को देखा होगा, अश्विन उन सबसे ऊपर नजर आते हैं. साथ ही वह हर अहम चरण में रन बनाकर अंतर पैदा कर देते हैं.' शास्त्री साथ ही जडेजा के पिछले 18 महीने के प्रदर्शन से भी प्रभावित हैं और उन्हें लगता है कि बायें हाथ का स्पिन ऑलराउंडर भारत के सर्वकालिक एकादश में अश्विन से जुड़ सकते हैं. (एजेंसी से इनपुट)