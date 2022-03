इस कंगारू खिलाड़ी ने IPL की तारीफ में पाकिस्तान की कर दी बुरी बेइज्जती, दिया ये करारा जवाब

नई दिल्ली: ऑस्ट्रेलिया की टीम इस समय 24 साल बाद पाकिस्तानी सर जमीन पर क्रिकेट खेलने पहुंची है. सीरीज का आगाज 4 मार्च से होगा. रावलपिंडी में दोनों टीम के बीच पहला टेस्ट मुकाबला खेला जाएगा. इस सीरीज के लिए पाकिस्तान की टीम और फैंस बड़े ही बेताब है. लेकिन पाकिस्तान को सीरीज से पहले ही एक बार फिर फजीहत उठानी पड़ी है. ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी का एक ऐसा बयान सामने आया है जिसे कोई भी पाकिस्तानी फैन कभी नहीं सुनना चाहेगा.

पाकिस्तान दौरे पर ऑस्ट्रेलियाई टीम में उस्मान ख्वाजा को जगह मिली है. सीरीज से पहले उस्मान ख्वाजा ने मीडिया से बातचीत की. इस बातचीत के दौरान उन से पूछा गया कि IPL और PSL में से कौन सी लीग बेस्ट है. इसके जवाब में पाकिस्तान में बैठे ख्वाजा ने बिना समय लिए IPL को बेस्ट लीग बताया. ख्वाजा ने कहा, ' IPLदुनिया की सबसे बेस्ट लीग है. किसी भी लीग से इसकी तुलना नहीं हो सकती. IPL पूरी दुनिया में छाई हुई और यह एकमात्र ऐसी लीग है जिसमें भारतीय खिलाड़ियों की भागीदारी है, जो IPL को दुनिया की सबसे बेस्ट लीग बनाती है. IPL और PSL के बीच कोई तुलना या मुकाबला ही नहीं है.'

When Australia opener Usman Khawaja steps onto the Rawalpindi ground for the first Test on Friday he'll be venturing back to a place he visited as a young kid growing up in Islamabad #PAKvAUS pic.twitter.com/nXbNh8nYaC

