IND vs SA: जीत की दहलीज पर टीम इंडिया, इतिहास रचने से महज 6 कदम दूर

सेंचुरियन: दक्षिण अफ्रीका (South Africa) ने 305 रन के टारगेट का पीछा करते हुए टीम इंडिया (Team India) के खिलाफ सेंचुरियन टेस्ट (Centurion Test) के चौथे दिन का खेल खत्म होने तक 4 विकेट पर 94 रन बना लिए हैं

मेजबान दक्षिण अफ्रीका (South Africa) अभी अपनेलक्ष्य से 211 रन पीछे है. स्टंप के ऐलान के वक्त प्रोटियाज कप्तान डीन एल्गर 52 रन के निजी स्कोर पर नाबाद रहे. भारत को इस इतिहासिक जीत दर्ज करने के लिए महज 6 विकेट की जरूरत है. गौरतलब है कि भारत ने अपनी दूसरी पारी में 174 रन बनाए थे.

Stumps on Day 4 of the 1st Test.

South Africa end the day on 94/4. #TeamIndia 6 wickets away from victory.

Scorecard - https://t.co/eoM8MqSQgO #SAvIND

