भारत की प्रचंड जीत के ये रहे 3 टर्निंग प्वाइंट, स्कॉटलैंड को बुरी तरह कर दिया चित

दुबई: टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप में स्कॉटलैंड को 8 विकेट से धमाकेदार अंदाज में हरा दिया हैं. भारतीय बल्लेबाजों ने जमकर गर्दा उड़ाया. टीम के सामने 85 रनों स्कोर था. जिसे टीम इंडिया ने 81 गेंद बाकी रहते हुए हासिल कर लिया. भारतीय टीम की टी20 वर्ल्ड कप में ये दूसरी जीत है. इस मैच में भारतीय गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों ने ही कमाल का प्रदर्शन किया है. हम बात करेंगे मैच में टर्निंग प्वाइंट (Turning Point) की जिसकी वजह से भारत ने मैच में तूफानी जीत हासिल की.

ताबड़तोड़ जड़ी हॉफ सेंचुरी

टी20 वर्ल्ड के पहले दो मैचों में केएल राहुल बड़ा स्कोर नहीं बना पाए थे. लेकिन इस मैच में वो बिल्कुल अलग ही रूप में नजर आए. क्रीज पर कदम रखते ही टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज केएल राहुल ने चौकों और छक्कों की बारिश कर दी है. राहुल ने सिर्फ 19 गेंदों में 50 रन बनाए जिसमें 6 चौके और 3 शानदार छक्के शामिल थे. राहुल ने गेंद को बहुत ही बढ़िया तरीके से हिट किया. उन्होंने दिखाया कि उन्हें क्यों इतना खतरनाक बल्लेबाज कहा जाता है. राहुल ने 263.16 के स्ट्राइक रेट से धमाकेदार बल्लेबाजी की जिसकी वजह से भारत 81 गेंद रहते हुए मैच जीत गया.

घातक गेंदबाजी से ढाया कहर

भारत के स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) ने मैच में कहर ढा दिया. उनकी स्पिन ने ऐसा जादू दिखाया कि स्कॉटलैंड के बल्लेबाज क्रीज पर टिक ही नहीं पाए. जडेजा ने बहुत ही खतरनाक गेंदबाजी की. उनकी गेंदों का तोड़ किसी भी बल्लेबाज के पास नहीं था. जडेजा ने अपने 4 ओवर के कोटे में 15 रन देकर 3 विकेट लिए, वो पिछले मैचों में शानदार गेंदबाजी नहीं कर पाए. लेकिन इस मैच में उन्होंने सारी कसर पूरी कर दी. उन्होंने मैदान पर गजब की चपलता दिखाई. इस गेंदबाज को उनके धमाके प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच अवार्ड दिया गया.

He bowls Berrington for a duck. #T20WorldCup | #INDvSCO | https://t.co/nlqBbYrz37 pic.twitter.com/gVFoc49LKv

Jadeja with a peach of a delivery

Unerring accuracy does the trick for Jadeja again

Another lbw dismissal for him as Leask is gone for 21.#T20WorldCup | #INDvSCO | https://t.co/nlqBbYrz37 pic.twitter.com/WoIMNcXeDH

— T20 World Cup (@T20WorldCup) November 5, 2021