Shame Shame... रांची में फैंस हो गए इतने नाराज कि BCCI के खिलाफ ही लगाने लगे नारे, ये है वजह

Ranchi ODI Tickets, IND vs SA: भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीम रांची पहुंच चुकी हैं. सीरीज का दूसरा वनडे इंटरनेशनल मैच रांची के जेएससीए स्टेडियम में आज यानी 9 अक्टूबर (रविवार) को खेला जाना है. इस मैच से पहले फैंस भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) पर इतना गुस्सा हो गए कि नारेबाजी तक की. कई प्रशंसकों ने बीसीसीआई पर घरेलू सीरीज के दौरान कुप्रबंधन को लेकर निशाना भी साधा.

सख्त कार्रवाई की अपील

भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों ने एक बार फिर बीसीसीआई पर घरेलू सीरीज के दौरान कुप्रबंधन को लेकर निशाना साधा है. फैंस ने जेएससीए और बीसीसीआई की आलोचना की है और रांची में सीरीज के दूसरे वनडे के टिकट लेने की थकाऊ प्रक्रिया के बारे में शिकायत की है. कुछ ने सुझाव दिया कि वे ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और पदाधिकारियों से सख्त कार्रवाई करने का आह्वान किया. इतना ही नहीं, 'Shame Shame' तक के नारे लगाए गए.

टिकट को लेकर नाराज हो गए फैंस

रांची में फैंस टिकटों को बांटने की प्रक्रिया से नाखुश नजर आए. ऐसा ही हैदराबाद में भी देखा गया था. तब वहां पुलिस को हस्तक्षेप भी करना पड़ा था. कुछ फैंस के चोटिल होने की खबरें भी आई थीं. रांची वनडे के टिकट खरीदने की प्रक्रिया को लेकर सोशल मीडिया पर फैंस ने चिंता जताई. शहर में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे से पहले, फैंस को टिकट खरीदने के इंतजार में लंबी-लंबी कतारों में खड़े देखा गया था.

1/4 Very bad experience at JSCA International Stadium,Ranchi. Zero Management. Even after booking tickets online,no use

Today I had to travel from JSR to Ranchi to collect my physical tickets(for INDvsSA on Sunday,9th Oct) even after booking it online. #BCCI #jsca #ranchi @Paytm — Ravinder Singh (@ravinder328) October 7, 2022

This is the Q to collect physical ticket (which is online Purchased already) of Ind Vs SA 2nd ODI Cricket match at JSCA Stadium, Ranchi. If ticket is purchased online then why people should have to stand in Q whole day? #BCCI #JSCA pic.twitter.com/dnYvAdUO8k — Aakash Datrange (@Aakashree) October 8, 2022

Booked online tickets for SA vs. IND 2nd ODI ie on 9th October 2022 in Ranchi. Have to stand in a queue of 2km for 5 hrs to get the physical tickets. What’s the point of online tickets then @BCCI @SGanguly99. pic.twitter.com/wZx8zFcSgr — Bishal Anand (@parzivall1607) October 8, 2022

सीरीज में पिछड़ रहा भारत

भारतीय टीम फिलहाल तीन मैचों की सीरीज में 0-1 से पिछड़ रही है. टीम इंडिया को लखनऊ में खेले गए पहले वनडे में नौ रन से करीबी हार झेलनी पड़ी थी. इस सीरीज में टीम इंडिया की कप्तानी अनुभवी ओपनर शिखर धवन संभाल रहे हैं. वहीं, मेहमान टीम की कमान तेंबा बावुमा के पास है.

