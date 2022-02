Under 19 WC Final: भारत की तगड़ी शुरुआत, 50 रन से पहले ही इग्लैंड की आधी टीम बाहर

Under 19 WC Final: भारत और इंग्लैंड (IND vs ENG) के बीच इस वक्त अंडर- 19 वर्ल्ड कप (Under 19 World Cup) का फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है. इस मैच में इंग्लैंड टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रहा है.