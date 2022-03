दिल्ली कैपिटल्स की बस पर हुआ हमला! पुलिस ने हमलावरों को किया गिरफ्तार

नई दिल्ली: आईपीएल सीजन 15 की शुरुआत 26 मार्च से होने जा रही है. सभी टीमों की तैयारियां जोरो शोरो से चल रही है. इस बार सभी मैच मुंबई और पुणे में खेले जाएंगे. मुंबई के तीन स्टेडियम वानखेड़े, ब्रेबॉन और डीवाई पाटिल में खेले जाएंगे. इसके लिए सभी टीमें मुंबई में इकट्ठा होने लगी हैं. इस सब के बीच खिलाड़ियों की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है.

16 मार्च राज को ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने आगामी इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) मैचों के लिए खिलाड़ियों को लाने के लिए एक 5 सितारा होटल के बाहर खड़ी एक लग्जरी बसों की खिड़कियां तोड़ दीं. अधिकारियों ने बुधवार तड़के यह जानकारी दी. एमएनएस-वाहतुक सेना (ट्रांसपोर्ट विंग) के लगभग आधा दर्जन कार्यकर्ता आधी रात से पहले बस में घुस गए, उन्होंने बस के सामने अपनी मांगों के पोस्टर चिपकाए, नारे लगाए और खिड़कियों को तोड़ना शुरू कर दिया.

बस पर हमले के बाद एमएनएस-वाहतुक सेना (ट्रांसपोर्ट विंग) के एक कार्यकर्ता, संजय नाइक ने कहा कि वे इस उद्देश्य के लिए राज्य के बाहर से बसों को किराए पर लेने के तरीके का विरोध कर रहे थे और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसरों से वंचित कर रहे थे. नाइक ने आईएएनएस को बताया, हमारे विरोध के बावजूद उन्होंने दिल्ली और अन्य हिस्सों से यहां कई बसों और अन्य छोटे वाहनों को अनुमति दी है, जिससे स्थानीय लोगों की आजीविका प्रभावित हो रही है. पुलिस ज्यादा बसों को नुकसान से बचाने के लिए मौके पर पहुंची और बुधवार तड़के कम से कम तीन एमएनएस-वीएस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया.

Mumbai | An FIR has been registered against 5-6 unknown persons under sections 143,147,149,427 of IPC for allegedly attacking the Delhi Capital IPL team parked bus, police said pic.twitter.com/aED8Z1Hd5G

