टेस्ट टीम में वापसी करते ही इस क्रिकेटर ने जड़ा शतक, वाइफ और बेटी के रिएक्शन का वीडियो वायरल

नई दिल्ली: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड (Australia vs England) के बीच जारी एशेज सीरीज (Ashes Series) के चौथे मुकाबले में कंगारु बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा (Usman Khawaja) को मौका मिला जिसे उन्हें जमकर भुनाया. सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (Sydney Cricket Ground) में उस्मान शतकीय पारी खेलकर हर क्रिकेट फैंस का दिल जीत लिया

करीब ढाई साल बाद उस्मान ख्वाजा (Usman Khawaja) ने ऑस्ट्रेलियाई टीम में वापसी की और सिडनी (Sydney) में खेले जा रहे टेस्ट में उन्होंने 260 गेंदों में 137 रन बनाए. इस दौरान उन्होंने 13 चौके लगाए और आखिर में स्टुअर्ट ब्रॉड की गेंद पर बोल्ड हुए.

Usman Khawaja only played this Test because Travis Head tested positive for Covid-19.

He's just hit his ninth Test hundred, and his first in almost three years. What a comeback!#Ashes pic.twitter.com/4YP1D2Hdz2

