'काश! मेरे पास पेड पीआर...', टीम इंडिया में नहीं हुआ चयन तो छलका वरुण चक्रवर्ती का दर्द, कर दिया विवादित पोस्ट

Varun Chakravarthy Team India for Zimbabwe Tour: जिम्बाब्वे दौरे के लिए भारतीय टीम का चयन हो गया है. सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिए जाए के कारण शुभमन गिल को कप्तानी मिली है. आईपीएल में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले चार खिलाड़ियों को भी मौका मिला है. रियान पराग, अभिषेक शर्मा, नीतीश रेड्डी और तुषार देशपांडे को जगह मिली है. वॉशिंगटन सुंदर की टीम में वापसी हुई है. कुछ खिलाड़ियों को नजरअंदाज भी किया गया है, जिनमें स्पिनर वरुण चक्रवर्ती प्रमुख हैं.

जगह नहीं मिलने से निराश वरुण

कोलकाता नाइटराइडर्स के लिए आईपीएल में खेलने वाले वरुण का प्रदर्शन हालिया महीनों में अच्छा रहा है. उन्हें इस बात की उम्मीद थी कि जिम्बाब्वे दौरे के लिए वह चुन लिए जाएंगे. हालांकि. ऐसा नहीं हुआ. स्पिन गेंदबाज के रूप में रवि बिश्नोई और वॉशिंगटन सुंदर का चयन हुआ है.वरुण ने नजरअंदाज किए जाने के बाद सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर की. उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी में अपना दुख जाहिर किया.

वरुण ने क्या लिखा?

वरुण ने एक स्टोरी में लिखा, ''काश मेरे पास एक पेड पीआर एजेंसी होती.'' उनके लिखने का मतलब है कि सोशल मीडिया पर उनका बेहतर प्रचार होता और वह लाइमलाइट में बने रहते. उनकी सोशल मीडिया और अन्य जगहों पर काफी चर्चा होती. इसके अलावा वरुण ने दूसरे पोस्ट में एक फोटो शेयर किया. जिस पर लिखा है, "भगवान मुझे उन चीजों को स्वीकार करने की शांति प्रदान करें जिन्हें मैं बदल नहीं सकता, उन चीजों को बदलने का साहस जो मैं बदल सकता हूं और अंतर जानने की बुद्धि.'' हालांकि, बाद में वरुण ने दोनों पोस्ट हटा लिए.

Varun Chakravarthy Instagram story.

God Grant me the Serenity to accept the things I can't change,

Courage to change the things I can, And Wisdom to know the Difference. pic.twitter.com/Po3xmOdWEU

