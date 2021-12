तूफानी शतक के बाद रजनीकांत स्टाइल में जश्न मनाने लगा ये क्रिकेटर, VIDEO देख हर कोई रह गया हैरान

नई दिल्ली: आईपीएल 2021 में वेंकटेश अय्यर ने सिर्फ 10 मैच खेलकर दुनिया का दिल जीत लिया था. अब ये बल्लेबाज घरेलू क्रिकेट में अपने खेल से कहर ढा रहा है. विजय हजारे ट्रॉफी में वेंकटेश अय्यर ने अपनी बल्लेबाजी से गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाईं हुई हैं. विजय हजारे ट्रॉफी में अय्यर ने शतक लगाकर शानदार अंदाज में रजनीकांत स्टाइल में जश्न मनाया है. रजनीकांत के फैंस पूरी दुनिया में मौजूद हैं.

वेंकटेश अय्यर ने विजय हजारे ट्रॉफी में तूफानी पारी खेलते हुए धमाकेदार अंदाज में शतक लगाया है. उन्होंने मध्य प्रदेश की तरफ से खेलते हुए चंडीगढ़ के खिलाफ 113 गेंदों में शानदार 151 रनों की पारी खेली. शतक लगाते ही अय्यर ने रजनीकांत स्टाइल में जश्न मनाया, जिससे स्टेडियम में मौजूद सभी दर्शक खुशी से झूम उठे. उनके जश्न मनाने के अंदाज ने सभी का ध्यान उनकी तरफ खींचा है. इसका वीडियो बीसीसीआई ने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है. अय्यर ने इससे पहले उत्तराखंड के खिलाफ 71 रन और केरल के खिलाफ 112 रन बनाए हैं. वह विस्फोटक फॉर्म में चल रहे हैं. वीडियो में अय्यर ने हाथ ऊपर उठाकर, रजनीकांत स्टाइल में चश्मा पहनने की नकल की, जिससे फैंस बहुत ही खुश हुए.

up & going strong! @ivenkyiyer2512 continues his superb run of form. #MPvUTCA #VijayHazareTrophy pic.twitter.com/iiow2ATC2n

