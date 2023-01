Team India: ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर से भिड़ गए टीम इंडिया के दिग्गज गेंदबाज, इस बात को लेकर मच गया बवाल

Indian Team: पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद ने सोमवार को ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज क्रिकेटर मार्क वॉ पर यह कहने पर कटाक्ष किया कि टीमें विकेट हासिल करने के लिए ‘मांकडिंग’ का इस्तेमाल ‘जानबूझकर’ कर रही हैं. प्रसाद ने कहा कि गेंदबाजी छोर पर गेंद फेंकने से पहले आगे निकलने वाले बल्लेबाज को वैध तरीके से आउट करना ‘सबसे बदतर’ चीज है.

ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर से भिड़ गए टीम इंडिया के दिग्गज गेंदबाज

महिला अंडर-19 वर्ल्ड कप के दौरान गेंदबाजी छोर पर खड़ी रवांडा की बल्लेबाज को गेंद फेंकने से पहले काफी आगे निकलने पर पाकिस्तान की तेज गेंदबाज जैब-उन-निसा के रन आउट करने के वीडियो पर टिप्पणी करते हुए वॉ ने ट्वीट किया, ‘सबसे बदतर चीज, ऐसा लगता है कि टीमें विकेट हासिल करने के लिए सोच-समझकर नियोजित तरीके से इसका इस्तेमाल कर रही हैं.’

The worst thing is it seems that teams are using it as a deliberate planned way to get a wicket.

इस बात को लेकर मच गया बवाल

पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद ने ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज क्रिकेटर मार्क वॉ को जवाब दिया, ‘हां ठीक है, गेंदबाज का वैध तरीके से किसी खिलाड़ी को आउट करने की योजना बनाना सबसे बदतर चीज है. बल्लेबाज क्रीज पर नहीं रहकर अनुचित लाभ उठाना चाहता है, यह सबसे अच्छी बात है.’

Yes right , Bowlers planning to get a player out by legal means is the worst thing

Batsman wanting to take unfair advantage by not staying back in the crease is the best thing https://t.co/6BLpyLDiAP

— Venkatesh Prasad (@venkateshprasad) January 16, 2023