Video: कैसी है विनोद कांबली की तबीयत? आ गया हेल्थ अपडेट, अस्पताल ने ली खर्चे की जिम्मेदारी

Vinod Kambli Health Update: भारत के पूर्व क्रिकेटर विनोद कांबली तबीयत बिगड़ने के बाद से अस्पताल में भर्ती हैं. कांबली को शनिवार (21 दिसंबर) को महाराष्ट्र के ठाणे में स्थित एक निजी अस्पताल आकृति अस्पताल में भर्ती कराया गया था. उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था. 52 वर्षीय कांबली को उनके एक फैन ने अस्पताल में भर्ती कराया. अब उनकी हेल्थ अपडेट सामने आई है. कांबली की सेहत में तेजी से सुधार हो रहा है.

अस्पताल ने क्या कहा?

कांबली को अस्पताल में भर्ती करवाने वाला फैन ठाणे जिले के भिवंडी के काल्हेर इलाके में स्थित इस अस्पताल के मालिक भी हैं. सचिन तेंदुलकर के दोस्त कांबली की हालत स्थिर बताई जा रही है. हालांकि, उनके अस्पताल में भर्ती होने के सही कारणों का पता नहीं चल पाया है. अस्पताल ने कहा कि उसने कांबली के इलाज की जिम्मेदारी ली है और उन्हें वित्तीय सहायता का आश्वासन भी दिया है.

VIDEO | Former Indian cricketer Vinod Kambli was admitted to Akruti Hospital, a private facility in Thane, Maharashtra, on Saturday, December 21, after his health condition deteriorated.

The 52-year-old was brought to the hospital by one of his fans who also owns the hospital in… pic.twitter.com/128LnbYkcu

