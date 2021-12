Virat Kohli के नाम हुआ बेहद शर्मनाक रिकॉर्ड, लेकिन इस कीवी कप्तान से अब भी हैं पीछे

नई दिल्ली: भारत और न्यूजीलैंड (India vs New Zealand) के बीच सीरीज का दूसरा टेस्ट मुंबई (Mumbai) के वानखेड़े स्टेडियम (Wankhede Stadium) में खेला जा रहा है. इस मैच में कप्तान विराट कोहली बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए जिसकी वजह से उनके नाम एक ऐसा रिकॉर्ड दर्ज हो गया है जिसे वो भुला देना चाहेंगे.

विराट कोहली (Virat Kohli) दुनिया के दूसरे ऐसे टेस्ट कैप्टन बन गए हैं जो इस फॉर्मेट में अपनी कप्तानी के दौरान 10 बार डक आउट हुए है. इस लिस्ट में टॉप पर न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान स्टीफन फ्लेमिंग (Stephen Fleming) हैं जो टेस्ट कैप्टन के तौर पर 13 बार बिना खाता खोले पवेलियन लौटे हैं. इसके बाद 8 के आंकड़े के साथ लिस्ट में संयुक्त रूप से दक्षिण अफ्रीका के हैंसी क्रोनिए (Hansie Cronje), इंग्लैंड के माइकल अथर्टन (Michael Atherton) और भारत के एमएस धोनी (MS Dhoni) हैं.



स्टीफन फ्लेमिंग-13 (न्यूजीलैंड)

ग्रीम स्मिथ-10 (दक्षिण अफ्रीका)

विराट कोहली-10 (भारत)

हैंसी क्रोनिए-8 (दक्षिण अफ्रीका)

माइकल एथर्टन-8 (इंग्लैंड)

एमएस धोनी-8 (भारत)

इस हिसाब से विराट कोहली (Virat Kohli) टेस्ट कप्तान के तौर पर 10 बार शून्य पर आउट होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं. साथ ही वो एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा बार डक आउट होने वाले इंडियन टेस्ट कैप्टन की लिस्ट में शामिल हे गए हैं.

बिशन सिंह बेदी-4 बार (साल1976)

कपिल देव-4 बार (साल1983)

धोनी कोहली-4 बार (साल 2011)

विराट कोहली-4 बार (साल 2021)

मुंबई टेस्ट के पहले दिन भारतीय कप्तान शून्य के निजी स्कोर पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए जिसपर काफी बवाल हुआ. दरअसल एजाज पटेल की एक सीधी गेंद कोहली के पैड पर टकराई. जिसके बाद कीवी टीम ने अपील की और मैदानी अंपायर ने उंगली उठा थी. विराट ने इसके बाद तुरंत रिव्यू लेने का फैसला किया. रिप्ले में देखा गया कि पैड पर लगने से पहले गेंद बल्ले के किनारे से लगी थी. अंपायर ने इस वीडियो पर लंबे समय तक नजर डाली जहां साफ ये देखा जा सकता था कि पैड को लगने से पहले गेंद बल्ले से टकराई है. इसी बात पर बड़ा विवाद हुआ और अंपायर के फैसले पर कमेंटेटर समेत बड़े-बड़े दिग्गजों ने भी सवाल उठाए.

What the worst ever decision by Mr Virender Sharma.

After seeing end number of times in my opinion it was 100% bat first but don't know what was ump. Doing there.#ViratKohli #unlucky pic.twitter.com/AElr3FIJ2n

— Patel Neel (@086Neel) December 3, 2021