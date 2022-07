Babar Azam-Virat Kohli: बुरे दौर से गुजर रहे कोहली के लिए बाबर आजम ने कही ऐसी बात, विराट को नहीं होगा यकीन

Babar Azam On Virat Kohli: भारतीय टीम के सुपरस्टार बल्लेबाज विराट कोहली (Virat Kohli) लंबे समय से खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं. उनके बल्ले से रन नहीं निकल रहे हैं. वह टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा बोझ बन चुके हैं. पिछले तीन साल वह क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट में शतक नहीं लगा पाए हैं. वह रन बनाना तो दूर क्रीज पर टिकने के लिए तरस रहे हैं. अब पाकिस्तान बल्लेबाज बाबर आजम (Babar Azam) ने विराट कोहली को सपोर्ट किया है और उनके लिए बड़ी बात कही है.

आजम ने दिया ये बयान

विराट कोहली (Virat Kohli) इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में सिर्फ 16 रन ही बना सके. पाकिस्तान के धाकड़ बल्लेबाज और कप्तान बाबर आजम (Babar Azam) ने विराट कोहली के समर्थन में एक ट्वीट किया. आजम ने पिछले साल टी20 वर्ल्ड कप से विराट कोहली के साथ अपनी एक तस्वीर पोस्ट की थी. उन्होंने बस इतना लिखा यह भी बीत जाएगा मजबूत रहो. बाबज आजम की गिनती दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों में होती है.

This too shall pass. Stay strong. #ViratKohli pic.twitter.com/ozr7BFFgXt

— Babar Azam (@babarazam258) July 14, 2022