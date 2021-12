Virat Kohli बार-बार कर रहे हैं एक ही गलती, फैंस ने लगा दी क्लास

नई दिल्ली: भारत और दक्षिण अफ्रीका (India vs South Africa) के बीच खेले जा रहे सेंचुरियन टेस्ट (Centurion Test) में इंडियन क्रिकेट फैंस को उम्मीद थी कि विराट कोहली (Virat Kohli) इस साल अपने 71वें इंटरनेशनल शतक के इंतजार को खत्म कर देंगे, लेकिन एक बार फिर मायूसी हाथ लगी है.

सेंचुरियन की दोनों पारियों में नाकाम

सेंचुरियन (Centurion) के सुपरस्पोर्ट्स पार्क (SuperSport Park) में टेस्ट मैच की दोनों पारियों में विराट कोहली (Virat Kohli) का बल्ला नहीं चला, वो क्रमश: 35 और 18 रन ही बना पाए. फैंस किंग कोहली की उस गलती को लेकर खफा हैं जो बो बार-बार दोहरा रहे हैं.

'कॉट बिहाइंड' बना गले की फांस

सेंचुरियन टेस्ट (Centurion Test) की दूसरी पारी में विराट कोहली (Virat Kohli) को मार्को जेनसन (Marco Jansen) ने विकेटकीपर क्विंटन डिकॉक (Quinton de Kock) के हाथों कैच आउट करा दिया.

फिर खेले ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद

भारत और दक्षिण अफ्रीका (India vs South Africa) के बीच पहले टेस्ट के चौथे दिन विराट कोहली (Virat Kohli) बार-बार ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद (Outside Off Stump Ball) को हिट करने की कोशिश करते रहे, यही उनकी नाकामी की वजह बन गई.

फैंस ने लगाई विराट कोहली की क्लास

विराट कोहली (Virat Kohli) को ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद (Outside Off Stump Ball) को खेलते हुए देख क्रिकेट फैंस आगबबूला हो गए हैं. लोगों ने भारतीय टेस्ट कप्तान पर जमकर भड़ास निकाले है. कई यूजर्स का मानना है कि कोहली अब पहले जैसे बल्लेबाज नहीं रहे.