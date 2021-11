Babar Azam से काफी पीछे रह गए Virat Kohli, T20 WC से बाहर होने के बाद लगा एक और झटका

नई दिल्ली: T20 World Cup 2021 के बीचों बीच आईसीसी (ICC) ने टी-20 प्लेयर्स की रैंकिंग जारी कर दी है. ताजा आंकड़ों में जबर्दस्त बदलाव देखने मिल रहे हैं. इसमें विराट कोहली (Virat Kohli) को सबसे तगड़ा झटका लगा है, उन्हें 4 पोजीशन का नुकसान हुआ है.

आईसीसी की ताजा टी-20 रैंकिंग (ICC T20I Rankings) में विराट कोहली (Virat Kohli) 8वें नंबर पर खिसक गए हैं, इससे पहले वो चौथी पोजीशन पर थे. फिलहाल उनकी रेटिंग प्वाइंट्स 698 है. पाकिस्तान (Pakistan) के बाबर आजम (Babar Azam) की टॉप पोजीशन बरकरार है उनकी रेटिंग प्वाइंट्स 839 है इस आधार पर वो किंग कोहली से काफी आगे निकल गए हैं.

यह भी पढ़ें- खत्म होगा इस भारतीय 'रन मशीन' का इंटरनेशनल करियर, टीम इंडिया में नहीं हुआ सेलेक्शन

भारत-न्यूजीलैंड टी-20 इंटरनेशल सीरीज के दौरान विराट कोहली को आराम दिया गया है, ऐसे में वो जल्द अपनी रैंकिंग को नहीं सुधार पाएंगे. कोहली ने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2021 (ICC T20 World Cup 2021) में तीन पारियों के दौरान कुल 68 रन अपने नाम किए जिसमें एक अर्धशतक शामिल था.

After a strong #T20WorldCup campaign, Aiden Markram continues his climb

Plenty of movement in the @MRFWorldwide T20I player rankings https://t.co/vJD0IY4JPU pic.twitter.com/Y7tTwgdvPM

— ICC (@ICC) November 10, 2021