Virat Kohli: मेलबर्न में पिटाई के बाद विराट कोहली से मिले PAK के शाहीन अफरीदी, सामने आई ये Photo

Virat Kohli Shaheen Shah Afridi: भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली की गिनती दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में होती है. उन्होंने अपने दम पर टीम इंडिया को ढेरों मैच जिताए हैं. जब वह अपनी लय में हों तो किसी भी गेंदबाजी आक्रामण की धज्जियां उड़ा सकते हैं. इसका नजारा हम पाकिस्तान के खिलाफ मैच में देख सकते हैं. जहां उन्होंने अपने दम पर टीम इंडिया को मैच जिताया था. अब विराट कोहली और शाहीन शाह अफरीदी की एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

आपस में मिले कोहली-अफरीदी

विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ 53 गेंदों में ही 82 रनों की पारी खेली थी. उन्होंने अकेले अपने दम पर टीम इंडिया को मैच जिताया था. अब 30 अक्टूबर को पर्थ के मैदान पर पाकिस्तान का सामना नीदरलैंड्स से होगा.वहीं, भारत का मुकाबला साउथ अफ्रीका से होगा. इस बीच पाकिस्तान क्रिकेट ने एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें विराट कोहली पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी और हैरिस राऊफ से मिलते हुए नजर आ रहे हैं. तीनों ही अच्छे मूड में नजर आ रहे हैं.

Haris Rauf and Shaheen Afridi chat with Virat Kohli

The trio looks in a good #ViratKohli #HarisRauf #T20WorldCup #ShaheenAfridi pic.twitter.com/VmJTDrHzjF

— Cricket Pakistan (@cricketpakcompk) October 29, 2022