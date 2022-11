Virat Kohli: क्रिकेटर ही नहीं, इस देश की महिला हॉकी प्लेयर्स भी विराट कोहली की फैन, AUS में ऐसे हुई मुलाकात

Virat Kohli with Female Hockey Players: टीम इंडिया के धुरंधर बल्लेबाज और पूर्व कप्तान विराट कोहली बेहतरीन फॉर्म में हैं. वह फिलहाल ऑस्ट्रेलिया में जारी टी20 वर्ल्ड कप में बल्ला चला रहे हैं. उन्होंने अभी तक टी20 वर्ल्ड कप-2022 में तीन अर्धशतक ठोके हैं और हर बार टीम इंडिया की जीत में योगदान दिया. इस बीच विराट ने ऑस्ट्रेलिया में महिला हॉकी खिलाड़ियों से मुलाकात की. उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पोस्ट की गई है जिसमें उनके साथ कई हॉकी खिलाड़ी दिख रही हैं.

हॉकी प्लेयर्स से मिले विराट

विराट ने इस बीच एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया की हॉकी प्लेयर्स से मुलाकात की. हॉकी वन लीग के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से एक तस्वीर गुरुवार को शेयर की गई है. इसमें विराट हॉकी प्लेयर्स के साथ खड़े नजर आ रहे हैं. इस तस्वीर के कैप्शन में लिखा गया है- देखिए, एडिलेड फायर और एचसी मेलबर्न के मैच से पहले एडिलेड में कौन है. विराट कोहली को देखकर अच्छा लगा.

बेहतरीन फॉर्म में हैं विराट

विराट कोहली ने टी20 वर्ल्ड कप में अभी तक दमदार प्रदर्शन किया है. उनका बल्ला जैसे आग उगल रहा है जिससे हर विपक्षी गेंदबाज चित हो जाता है. उन्होंने अभी तक चार मुकाबलों में तीन अर्धशतक जड़े हैं. उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ नाबाद 82, नीदरलैंड्स के खिलाफ नाबाद 62 और बांग्लादेश के खिलाफ नाबाद 64 रनों की पारी खेली.

Looks who’s in Adelaide for tonight’s #ADLvHCM double header.

Great to see @imVkohli getting around @HCmelbourneH1 and the #HockeyOne League. pic.twitter.com/1RaAKLkvnf

— Hockey One (@H1League) November 3, 2022