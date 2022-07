Virat Kohli: कप्तानी से हटने के बाद भी कोहली ने दिखाई धमक, जसप्रीत बुमराह को ऑर्डर देते नजर आए विराट!

Virat Kohli: भारतीय टीम इस समय इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच खेल रही है. पहले दो दिन टीम इंडिया ने बहुत ही शानदार खेल दिखाया है. रवींद्र जडेजा और ऋषभ पंत के शतक के बाद कप्तान जसप्रीत बुमराह ने कमाल का खेल दिखाते हुए तीन विकेट हासिल कर लिए. उन्होंने स्टूअर्ट ब्रॉड के एक ओवर में 35 रन भी बनाए, लेकिन बल्ले से फ्लॉप रहने के बावजूद सुपरस्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने महफिल लूट ली है. आइए जानते हैं, कैसे.

कोहली ने बुमराह को दिया निर्देश

विराट कोहली (Virat Kohli) ने इसी साल साउथ अफ्रीका के दौरे के बाद टेस्ट कप्तानी छोड़ने का फैसला किया था. उसके बाद रोहित शर्मा को कप्तान बनाया गया, लेकिन इंग्लैंड दौरे पर टेस्ट मैच से पहले रोहित के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) के हाथों में टीम इंडिया की कमान है. बुमराह पहली बार भारतीय टीम की कप्तानी कर रहे हैं. ऐसे में विराट कोहली उन्हें खास सलाह भी देते नजर आए.

Virat Kohli passing his valuable thoughts to captain Bumrah. pic.twitter.com/EwpO3BXL6W

It Suits You Skip,It totally does Virat !#ENGvIND || Kohli Bumrah || pic.twitter.com/0eK1fzRdsc

(@SaurabhTripathS) July 2, 2022