Virat-Rohit Interview: 'इतनी शुद्ध हिंदी बोल रहा है मेरे साथ...' रोहित पर यूं हंसने लगे विराट- Video

Virat Kohli on Rohit Sharma Hindi : टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली शानदार फॉर्म में हैं. उन्होंने एशिया कप के मौजूदा एडिशन (Asia Cup-2022) में दो अर्धशतक और एक शतक जड़ा. विराट के 71वें अंतरराष्ट्रीय शतक का इंतजार काफी वक्त से किया जा रहा था जो दुबई में खत्म हुआ. विराट ने अपने टी20 अंतरराष्ट्रीय करियर का पहला शतक जमाया. उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ एशिया कप के सुपर-4 राउंड के मैच में 122 रनों की नाबाद पारी खेली. इसके बाद मौजूदा भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने उनका इंटरव्यू लिया जिसका वीडियो क्लिप बीसीसीआई ने शेयर किया है.

रोहित की हिंदी सुन हंसने लगे विराट

बीसीसीआई ने जो वीडियो क्लिप शेयर किया है उसमें रोहित शर्मा हिंदी में अपनी बात शुरू करते हैं. इसे देखकर विराट कोहली हंसने लग जाते हैं. 'विराट, बहुत बहुत बधाई. पूरा भारत आपके 71वें अंतरराष्ट्रीय शतक का इंतजार कर रहा था. उससे भी ज्यादा आपको इंतजार था. आपने जो पारी खेली, उसमें काफी कुछ देखने को मिला. आपने गैप अच्छे ढूंढे, शॉट अच्छे लगाए. आप इस पारी के बारे में बताएं कि कैसे इसकी शुरुआत की.' इसे सुनकर विराट हंसने लगते हैं और बोलते हैं- कितनी शुद्ध हिंदी बोल रहा है, मेरे साथ बैठकर पहली बार..'

विराट बोले- मैंने खुद नहीं सोचा था...

विराट इसके जवाब में कहते हैं, 'मैंने खुद नहीं सोचा था. मैं खुद ही थोड़ा हैरान था, इस टूर्नामेंट से पहले. मेरी तरफ से किसी ने भी उम्मीद नहीं थी कि सेंचुरी आएगी इतने वक्त के बाद. मैं खुश हूं और थोड़ा हैरान भी. आने वाले महीने काफी कड़े होने वाले हैं. हमें ऑस्ट्रेलिया से खेलना है. फिर अभ्यास मैच और मुझे पूरा भरोसा है कि खिलाड़ी टी20 वर्ल्ड कप के लिए पूरी तरह तैयार हो जाएंगे.'

