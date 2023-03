IND vs AUS: विराट कोहली का दुश्मन बना 22 साल का ये खिलाड़ी, 3 मैच में ही तीसरी बार बनाया शिकार

Virat Kohli vs Todd Murphy IND vs AUS: भारत और ऑस्ट्रेलिया (IND vs AUS) के बीच खेली जा रही 4 मैचों की बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी (Border–Gavaskar Trophy) में टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) का खराब फॉर्म अभी जारी है. इस सीरीज में विराट कोहली (Virat Kohli) के लिए 22 साल का एक खिलाड़ी बड़ी टेंशन बना हुआ है. ये खिलाड़ी सीरीज के तीन मैचों में विराट को अभी तक 3 बार अपना शिकार बना चुका है.

विराट कोहली की टेंशन बना 22 साल का ये खिलाड़ी बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी (Border–Gavaskar Trophy) में विराट कोहली की ऑफ स्पिनर टॉड मर्फी (Todd Murphy) के सामने एक नहीं चल रही. 22 साल के टॉड मर्फी (Todd Murphy) इस सीरीज में विराट कोहली (Virat Kohli) को लगातार अपना शिकार बना रहे हैं. इंदौर टेस्ट की पहली पारी में भी टॉड मर्फी (Todd Murphy) ने ही विराट को पवेलियन का रास्ता दिखाया. टॉड मर्फी के सामने फिर ढेर हुए विराट इंदौर टेस्ट में विराट कोहली (Virat Kohli) ने भारत की पारी को संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन टॉड मर्फी (Todd Murphy) की शानदार गेंदबाजी के चलते वह इस पारी में 52 गेंदों पर 22 रन ही बना सके. भारतीय पारी के दौरान 22वां ओवर टॉड मर्फी करने आए. मर्फी के ओवर की चौथी गेंद टप्पा पड़ते ही सीधे कोहली के पैर पर लग गई जिससे वह एलबीडब्ल्यू आउट हो गए. कोहली नें इसके बाद रिव्यू भी लिया लेकिन वह आउट करार दिए गए. इस सीरीज में तीसरी बार किया आउट टॉड मर्फी (Todd Murphy) ने इस सीरीज से ही अपने इंटरनेशनल टेस्ट करियर की शुरुआत की है. उन्होंने अपने पहले ही मैच में विराट कोहली (Virat Kohli) को आउट किया था. नागपुर टेस्ट के बाद दिल्ली टेस्ट की दूसरी पारी में भी विराट कोहली का विकेट टॉड मर्फी (Todd Murphy) ने लिया था. विराट कोहली ने अभी तक मर्फी की 83 गेंदों का सामना किया है और 39 रन ही बनाए हैं. वहीं, विराट ने इस सीरीज में अभी तक चार पारी खेले हैं और वह एक बार भी 50 रन का आंकड़ा नहीं छू सके हैं. हिंदी ख़बरों के लिए भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com - सबसे पहले, सबसे आगे