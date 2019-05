'सिलबट्टा' तो किसी को 'टॉर्च' और 'पुरानी जींस', सहवाग ने IPL खिलाड़ियों को दिए ये अवॉर्ड

नई दिल्ली: चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) के खिलाफ मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) की जीत के साथ ही इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) का 12वां सीजन खत्म हो चुका है. इस सीजन में देश-दुनिया के कई खिलाड़ियों ने अपना बेहतरीन खेल दिखाया. इसको लेकर अपनी हाजिरजवाबी के लिए मशहूर भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व विस्फोटक सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग (Virendra Sehwag) ने इन खिलाड़ियों को अजीबो-गरीब अवॉर्ड से नवाजा. 'वीरू घरेलू अवॉर्ड' नाम से यह पुरस्कार सहवाग ने सांकेतिक रूप से ट्विटर के जरिए ही दिए हैं. आगे पढ़िए किस क्रिकेटर को मिला कौन-सा अवॉर्ड...

सहवाग ने पहला 'सिलबट्टा' अवॉर्ड दिल्ली कैपिटल्स के सलामी बल्लेबाज ऋषभ पंत के नाम दिया. सहवाग के ट्वीट के मुताबकि पंत ने धुंआधार बल्लेबाजी से अच्छे गेंदबाजों की चटनी पीस डाली. वीरू घरेलू अवॉर्ड के तहत कोलकाता नाइट राइडर्स के ऑलराउंडर आंद्रे रसेल को 'पटकुन्ना' अवॉर्ड से नवाजा गया, क्योंकि इस खिलाड़ी ने गेंदबाजों की जमकर धुनाई की.

A truly great season of @IPL comes to an end and #ViruGhareluAwards is here.

Silbitta - Rishabh Pant ( Peesing chutney of the best of bowlers)

Patkunna - Russell ( Dhunai of bowlers)

Dhoni - Torch ( Guiding light for CSK)

Tahir- Purani Jeans ( Purani hai par taaza) pic.twitter.com/2lDFFhCcXX

— Virender Sehwag (@virendersehwag) May 12, 2019