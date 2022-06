Video: मुंबई इंडियंस के इस बल्लेबाज ने मचाया तहलका, 10 गेंद पर ही कूट डाले 52 रन, लगाए 6 छक्के

मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) के लिए IPL में खेलने वाले एक बल्लेबाज ने तहलका मचा दिया है. दरअसल, इंग्लैंड में खेले जा रहे टी20 ब्लास्ट टूर्नामेंट में इस बल्लेबाज ने 10 गेंद पर ही 52 रन कूट डाले. इसे इस तरह समझा जा सकता है कि ये 52 रन सिर्फ चौके और छक्कों से बने हैं.

मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) के लिए IPL में जलवा दिखा चुके सिंगापुर के क्रिकेटर टिम डेविड (Tim David) ने इंग्लैंड में खेले जा रहे टी20 ब्लास्ट (Vitality Blast 2022) टूर्नामेंट में लंकाशायर की ओर से खेलते हुए यॉर्कशायर के खिलाफ एक मैच में 32 गेंदों पर 66 रनों की पारी खेली.

सिंगापुर के क्रिकेटर टिम डेविड (Tim David) ने इस दौरान यॉर्कशायर के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए 4 चौके और 6 छक्के लगाए. यानी 10 गेंद पर ही टिम डेविड (Tim David) ने 52 रन सिर्फ चौके और छक्कों से बटोरे हैं. टिम डेविड (Tim David) की ऐसी बल्लेबाजी देख हर कोई उनका फैन हो गया.

