U19 World Cup: भारत की जीत में इस पूर्व क्रिकेटर का अहम रोल, कामयाब रहा टीम का प्लान

कूलिज (एंटीगा): भारतीय जूनियर टीम के कप्तान यश ढुल (Yash Dhull) ने कहा कि टीम में कोविड-19 पॉजिटिव के कई मामले सामने आने के बाद खिलाड़ियों ने मुश्किल दौर से बाहर निकलने के लिए गजब की एकजुटता दिखाई जिससे टीम आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने कामयाब रही.

कप्तान यश ढुल (Yash Dhull) सहित 6 खिलाड़ियों के वायरस की चपेट में आने के कारण भारत ग्रुप चरण में आयरलैंड के खिलाफ बमुश्किल टीम उतार पाया था. भारत ने शनिवार को बांग्लादेश को 5 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया.

यह भी पढ़ें- मेगा ऑक्शन में भूटान के इस इकलौते खिलाड़ी ने भेजा नाम, क्या IPL में खेलने का सपना होगा पूरा?

यश ढुल (Yash Dhull) ने मैच के बाद कहा, ‘हमारी टीम का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहा है और खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. जब भी कोई निराश होता है तो हम सब मिलकर उसका हौसला बढ़ाते हैं. यह बहुत अच्छा अनुभव रहा.’

टीम ने मुश्किल हालात में भी जीतना जारी रखा. क्वार्टर फाइनल से पहले पांच खिलाड़ियों ने कोरोना टेस्ट नेगेटिव आने के बाद वापसी की. चार बार का चैंपियन भारत सेमीफाइनल में 2 फरवरी को आस्ट्रेलिया से भिड़ेगा.

यश ढुल (Yash Dhull) ने टूर्नामेंट के दौरान मार्गदर्शन के लिए नेशनल क्रिकेट एकेडमी (NCA) के प्रमुख वीवीएस लक्ष्मण (VVS Laxman) का शुक्रिया अदा किया. भारत के ये पूर्व बल्लेबाज टीम के साथ वेस्टइंडीज (West Indies) गए हैं.

Learning from one of the superstars of the game – VVS Laxman #U19CWC pic.twitter.com/OL2IZmFpzM

काम आया लक्ष्मण का तजुर्बा

यश ढुल (Yash Dhull) ने कहा, ‘टीम में हर दिन सुधार हो रहा है. वीवीएस लक्ष्मण (VVS Laxman) सर अपना तजुर्बा शेयर कर रहे हैं. इससे हमें काफी मदद मिल रही है. सेमीफाइनल के लिये हम पिच को देखकर रणनीति बनाएंगे.’

बांग्लादेश के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में भारत की जीत में तेज गेंदबाज रवि कुमार ने अहम भूमिका निभाई. उन्होंने 7 ओवर में 14 रन देकर 3 विकेट लिए. बांग्लादेश की टीम 111 रन पर आउट हो गई और भारत ने 30.5 ओवर में 5 विकेट खोकर टारगेट को हासिल कर दिया.

All Over: Sealed with a SIX

India U19 have advanced to the semi-final of #U19CWC with a 5-wicket win over Bangladesh U19 in Antigua! #BoysInBlue #INDvBAN

Details - https://t.co/GJsWrPDzdJ pic.twitter.com/tkt6xC3qD9

— BCCI (@BCCI) January 29, 2022