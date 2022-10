PAK दिग्गज की लाइव शो में विंडीज क्रिकेटर के खिलाफ नस्लीय टिप्पणी, मजाक में क्या-क्या बोल गए

Wasim Akram on Nichoas Pooran : पाकिस्तान के दिग्गज क्रिकेटरों में शुमार और पूर्व कप्तान वसीम अकरम ने एक वीडियो के दौरान मजाक-मजाक में कुछ ऐसा बोल दिया, जिसके चलते अब सोशल मीडिया पर उनकी आलोचना हो रही है. वसीम अकरम के साथ उस शो में दिग्गज वकार यूनुस भी मौजूद थे. अकरम ने ये शब्द वेस्टइंडीज के क्रिकेटर और कप्तान निकोलस पूरन के खिलाफ इस्तेमाल किए. अब उन्हें नस्लीय टिप्पणी के तौर पर देखा जा रहा है.

रंग को लेकर कमेंट

वसीम अकरम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने शेयर किया है. इस वीडियो में वह वेस्टइंडीज के क्रिकेटर निकोलस पूरन का मजाक उड़ाते नजर आ रहे हैं. उन्होंने कहा, 'हमें तो पूरन ही नहीं दिखता, उनका नाम क्या दिखेगा.' इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर कई यूजर्स उनकी कड़ी आलोचना कर रहे हैं. इतना ही नहीं, साथ में बैठे वकार यूनुस ने भी इस दौरान कुछ नहीं कहा. एक यूजर ने लिखा, 'वसीम अकरम एक सीनियर क्रिकेटर हैं और किसी खिलाड़ी के लिए वह इस तरह की भद्दी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं. शर्मनाक.'

स्कॉटलैंड के खिलाड़ी का भी उड़ाया मजाक

पाकिस्तान के न्यूज चैनल पर चर्चा के लिए वसीम अकरम, वकार युनूस और शोएब मलिक के साथ मिस्बाह उल हक बैठे थे. वसीम अकरम ने इस दौरान स्कॉटलैंड के खिलाड़ी का भी मजाक बनाया. वह मार्क वॉट के बारे में बात कर रहे थे, जिनकी हाल में पर्ची लिए तस्वीर वायरल हुई थी. वसीम अकरम ने कहा, ‘मुझे लगा इनकी मां ने कहा है कि एक किलो बर्फ, तीन नींबू लेकर आना. ये डकवर्थ लुईस तो नहीं है.’ बीच में टोकते हुए मिस्बाह उल हक ने कहा कि यह लिखा है कि किस बल्लेबाज के सामने कौन-सा बॉल करना है. वसीम अकरम ने फिर कहा कि एक गेंदबाज के तौर पर मुझे किसी पर्ची की जरूरत तो नहीं है. इस दौरान वकार ने कहा कि हो सकता है उन्हें कोई भूलने की बीमारी हो.

