PBKS: जिसको मैंने आउट किया, वो कोच बन गया... IPL टीम से जुड़े वसीम जाफर तो इस दिग्गज ने किया कटाक्ष

Wasim Jaffer, Punjab Kings Batting Coach: पूर्व भारतीय बल्लेबाज वसीम जाफर को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की टीम पंजाब किंग्स ने नई जिम्मेदारी सौंपी है. जाफर को अगले सीजन (IPL-2023) से पहले पंजाब फ्रैंचाइजी ने अपना बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया है. घरेलू क्रिकेट के दिग्गजों में शुमार जाफर बांग्लादेश की अंडर-19 टीम के सलाहकार भी रहे हैं. अब वह आईपीएल में युवा खिलाड़ियों को बल्लेबाजी के गुर सिखाते नजर आएंगे.

पंजाब किंग्स ने किए बदलाव

अभी तक एक बार भी खिताब जीतने में नाकाम रही पंजाब किंग्स टीम ने अपने कोचिंग स्टाफ के तौर पर बदलाव किया है. वसीम जाफर को टीम का बल्लेबाजी कोच बनाया गया है. टीम पिछले सीजन (IPL-2022) के प्लेऑफ तक नहीं पहुंच पाई थी. फिर हेड कोच अनिल कुंबले तक के करार को रिन्यू नहीं किया गया. अब इस टीम के कोचिंग स्टाफ में जिसमें ट्रेवर बेलिस, चार्ल्स लैंगवेल्ट और ब्रैड हैडिन शामिल हैं. इसके अलावा मयंक अग्रवाल तक को रिलीज कर दिया गया है. वह पिछले सीजन तक में कप्तानी संभाल रहे थे. अनुभवी ओपनर शिखर धवन अब टीम का नेतृत्व करेंगे.

माइकल वॉन ने किया कमेंट

जाफर को पंजाब किंग्स का बल्लेबाजी कोच बनाने के बाद इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने कटाक्ष किया. उन्होंने एक ट्वीट के रिप्लाई में लिखा- कोई जिसे मैंने आउट किया था, वह बल्लेबाजी कोच बन गया है. दरअसल, वॉन ने जाफर को 2002 की सीरीज में शिकार बनाया था. वह माइकल वॉन के पहले विकेट थे.

Someone who got out to me is a batting coach !!!!!!!!!!!! https://t.co/Xnopz9341I

— Michael Vaughan (@MichaelVaughan) November 16, 2022