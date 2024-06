Video Watch: सातवें आसमान पर हार्दिक पांड्या...कप्तान रोहित शर्मा ने तो चूम ही लिया, वीडियो देखकर हो जाएंगे भावुक

Rohit Sharma kissed Hardik Pandya Video: टी20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका पर रोमांचक जीत के बाद पूरा देश जश्न में डूबा हुआ है. लोग देर रात तिरंगा झंडा लेकर सड़कों पर जमा हो गए और जमकर आतिशबाजी करने लगे. देश के कई शहरों में भी मैच के बाद रात को ऐसा ही नजारा देखने को मिला. जश्न मनाना लाजिमी भी है. फैंस को इस मौके का इंतजार 2013 से था. टीम इंडिया 11 सालों के बाद कोई आईसीसी ट्रॉफी जीती थी. भारतीय खिलाड़ी जीत के बाद अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाए और मैदान पर जमकर जश्न मनाया.

विराट के साथ रो रहे थे रोहित शर्मा

रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया ने कमाल कर दिया. 2007 के बाद टी20 वर्ल्ड कप खिताब जीतने में सफलता मिली थी. रोहित शर्मा उस टीम के सदस्य थे. उन्होंने इस लंबे इंतजार को अपनी कप्तानी में खत्म किया. मैच जीतने के बाद रोहित ने सभी खिलाड़ियों को गले लगाया. वह खुद रो रहे थे. विराट कोहली को बार-बार गले लगा रहे थे. यहां तक कोहली से लिपटकर वह रोते हुए नजर आए.

हार्दिक को चूम लिया

भारत की जीत के बाद रोहित की आंखों में आंसू साफ देखे जा सकते थे. उन्होंने मैच के हीरो हार्दिक पंड्या को गले लगाकर चूम लिया. यह नजारा तब देखने को मिला जब हार्दिक मैच के बाद तिरंगा झंडा लिए स्टार स्पोर्ट्स को भावनाओं में लबरेज होकर इंटरव्यू दे रहे थे. कप्तान रोहित शर्मा भी जीत की खुशी के बीच वहां पहुंच गए और उन्होंने हार्दिक को गले लगाते हुए उनके गाल को चूम लिया.सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें हिटमैन हार्दिक पंड्या को चूमते हुए नजर आ रहे हैं.

#Hardik in tears of Explaining what he gone through for the past 6 months..#Rohit Comes and Gave a Hug & Kiss to him pic.twitter.com/8IUe8rS3Dt

— Mumbai Indians TN (@MumbaiIndiansTN) June 29, 2024