IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया की हार ने खोल दिए टीम इंडिया के दरवाजे, WTC Points Table में बड़ा बदलाव

WTC Points Table After Ind vs Aus 2nd Test: आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021-23 (WTC Final 2023) का फाइनल मैच 7 से 11 जून तक द ओवल (The Oval Cricket ground), लंदन (London) में खेला जाएगा. इस फाइनल मैच के लिए एक रिजर्व डे (12 जून) भी रखा गया है. टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को और बढ़ा दिया है. टीम इंडिया ने दिल्ली टेस्ट में 6 विकेट से जीत दर्ज की है.

WTC Points Table में बड़ा बदलाव

ऑस्ट्रेलिया पर आसान जीत ने भारत के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ( WTC Points Table) की पॉइंट्स टेबल में 64.06 प्रतिशत अंक हो गए हैं, लेकिन फाइनल मैच में टीम इंडिया का पहुंचा अभी भी पक्का नहीं हुआ है. श्रीलंका की टीम अभी भी भारत से आगे निकल सकती है. फाइनल की दौड़ अब तीन टीमों के बीच है, दिल्ली में भारत की जीत के बाद साउथ अफ्रीका फाइनल की रेस से बाहर हो गए हैं.

इन टीमों के बीच फाइनल होने की सबसे ज्यादा संभावना

भारत और ऑस्ट्रेलिया (India vs Australia) के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021-23 (WTC Final 2023) का फाइनल मैच होने की संभावना सबसे ज्यादा हैं. इन दोनों टीमों के बीच फाइनल मैच होने की संभावना 88.9% है. ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच फाइनल मैच होने की संभावना 8.3% है. वहीं, भारत और श्रीलंका के बीच फाइनल मैच खेलने की संभावना 2.8 % ही है.

भारत के पास फाइनल में पहुंचने का बड़ा मौका

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट में भारत की जीत ने उन्हें लगातार दूसरे डब्ल्यूटीसी फाइनल के करीब जाने में मदद की है. उद्घाटन संस्करण की उपविजेता को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चल रही सीरीज में बचे हुए दो टेस्ट में से एक और जीत की जरूरत है ताकि खुद को 62.50% के न्यूनतम अंक प्रतिशत की गारंटी के साथ वह फाइनल में जगह बना सके, जो तीसरे स्थान पर मौजूद श्रीलंका को दौड़ से बाहर कर देगा.

