IPL 2022 के फाइनल से पहले 'बागी' हुआ गुजरात का ये खिलाड़ी, छोड़ा इस टीम का साथ, WhatsApp ग्रुप से भी हुआ अलग

Wriddhiman Saha has refused to play for Bengal: बंगाल के सीनियर विकेटकीपर ऋद्धिमान साहा ने रणजी ट्रॉफी के नॉकआउट में खेलने से इंकार कर दिया है. उन्होंने कहा है कि वह आगामी रणजी ट्रॉफी के नॉकआउट गेम्स में टीम का हिस्सा नहीं होंगे. साहा के नहीं खेलने की पुष्टि सीएबी ( Cricket Association of Bengal) के अध्यक्ष अविषेक डालमिया ने की है.

आपको यहां बताना जरूरी है कि साहा और बंगाल क्रिकेट के संबंध हाल के कुछ दिनों में अच्छे नहीं रहे हैं. साहा ने 2007 में बंगाल के लिए रणजी में डेब्यू किया था. वह राज्य के लिए 122 प्रथम श्रेणी और 102 लिस्ट ए गेम खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने 6423 और 2762 रन बनाए हैं.

इंडिया टुडे के मुताबिक, अविषेक डालमिया ने कहा कि सीएबी चाहता था कि साहा इस महत्वपूर्ण मोड़ पर बंगाल के लिए खेलें. खासकर जब से बंगाल ग्रुप स्टेज के अंत में देश में शीर्ष क्रम की टीम बनने के बाद नॉकआउट चरण में रणजी ट्रॉफी के लिए लड़ रही होगी.

यह भी कहा गया है कि साहा ने बंगाल टीम के आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुप को छोड़ दिया है. सीएबी के एक अधिकारी ने कहा हालांकि विकेटकीपर-बल्लेबाज ने एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) का अनुरोध नहीं किया है. लेकिन अगर वह ऐसा करते हैं, तो उन्हें एक एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) दिया जाएगा.

डालमिया ने आगे कहा कि उन्होंने साहा को बंगाल के लिए खेलने की अपनी इच्छा से अवगत करा दिया था और उन्हें अपनी फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए कहा था. वहीं, साहा ने सीएबी को बता दिया है कि वह रणजी नॉकआउट में टीम का हिस्सा नहीं होंगे. डालमिया ने आगे कहा कि हमने साहा को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने तय कर लिया है कि वह अब कभी भी बंगाल के लिए नहीं खेलेंगे.

विवादों से रिश्ता नया नहीं

उधर, साहा का व्हाट्सएप विवादों से रिश्ता नया नहीं है. कुछ महीने पहले ही साहा वरिष्ठ पत्रकार बोरिया मजूमदार पर ब्लैकमेल करने और व्हाट्सएप पर उन्हें धमकी देने का आरोप लगाने के बाद चर्चा में थे. साहा के आरोपों की जांच करने के लिए तीन सदस्यीय कमेटी बनाई गई.

बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला, कोषाध्यक्ष अरुण धूमल और ट्रेजरर प्रभातेज सिंह भाटिया की तीन सदस्यीय जांच समिति ने मजूमदार को दोषी पाया और उन्हें भारत में होने वाले सभी प्रकार के क्रिकेट मैचों में भाग लेने से दो साल तक प्रतिबंधित कर दिया.

आईपीएल 2022 में साहा ने किया अच्छा प्रदर्शन

साहा आईपीएल 2022 में गुजरात टाइटंस के लिए खेल रहे हैं. वह टीम के ओपनर और विकेटकीपर हैं. उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है. साहा ने 10 मैचों में करीब 35 के औसत से 312 रन बनाए हैं. उनका स्ट्राइक रेट 123.81 का रहा है. गुजरात के इस कीपर ने 3 अर्धशतक भी जमाए हैं. साहा की टीम गुजरात टाइटंस का ये पहला आईपीएल है और वह फाइनल में प्रवेश कर चुकी है.