Sachin Tendulkar को Corona होने पर Kevin Pietersen ने किया ट्वीट, Yuvraj Singh ने उठाए टाइमिंग पर सवाल

नई दिल्ली: मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) ने शनिवार की सुबह ट्विटर पर ये जानकारी दी कि वो कोरोना वायरस टेस्ट (Coronavirus Test) में पॉजिटिव पाए गए हैं. सचिन ने बताया कि उन्होंने खुद को घर में क्वारंटीन (Quarantine) कर लिया है. इसको लेकर केविन पीटरसन (Kevin Pietersen) ने भी ट्वीट किया है.

सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'मैं लगातार टेस्ट करवा रहा था, साथ ही सारे दिशा-निर्देशों का पालन भी कर रहा था हालांकि हल्के लक्षणों के साथ मुझे पॉजिटिव पाया गया है. घर में अन्य सभी की रिपोर्ट निगेटिव आईं हैं. मैंने खुद को होम क्वारंटीन कर लिया है और सारे प्रोटोकॉल्स का पालन भी कर रहा हूं. डॉक्टर्स की सलाह पर अमल कर रहा हूं. मैं सभी हेल्थ वर्करों को धन्यवाद कहना चाहता हूं, जो मुझे पूरे देशभर से सपोर्ट कर रहे हैं. सभी अपना ध्यान रखें.'

इंग्लैंड (England) के पूर्व बल्लेबाज केविन पीटरसन (Kevin Pietersen) ने सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) का नाम लिए बिना ट्वीट करते हुए पूछा, 'कोई मुझे प्लीज ये बताएगा कि क्या लोगों को पूरी दुनिया के सामने ऐलान करना जरूरी है कि उन्होंने कोरोना वायरस (Coronavirus) बीमारी हुई है?'

Can someone please tell me, why you need to announce it to the world, that you have Covid?!

युवराज ने पूछे सवाल

टीम इंडिया (Team India) के पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह (Yuvraj Singh) ने केविन पीटरसन (Kevin Pietersen) के ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए पूछा, ऐसा क्यों हुआ कि आपको ये ख्याल आज ही आया, न कि आज से पहले? हांलाकि युवी ने बाद में कहा कि वो सिर्फ पीटरसन की खिंचाई कर रहे थे.

पीटरसन ने दी सफाई

केविन पीटरसन (Kevin Pietersen) ने बाद में सफाई देते हुए कहा कि उन्हें पता चल गया है कि लोग क्यों सोशल मीडिया पर कोरोना पॉजिटिव होने का ऐलान करते हैं. इसकी वजह ये है कि जो लोग भी उनके संपर्क में आए हैं वो अपना टेस्ट करवा लें. साथ ही पीटरसन ने जवाब देने के लिए लोगों का शुक्रिया अदा किया.

It was a pretty simple & harmless question, on why many people announce they have Covid on all sorts of SM platforms.

The answer around informing people, so people who know they’ve been in contact with that person and must now get tested, makes perfect sense!

Thank you!

— Kevin Pietersen (@KP24) March 27, 2021