Zee News Select: खेल की ये हैं 10 बड़ी खबरें, जो दिनभर छाई रहीं | 26 October 2022

1. भारत के साथ सिडनी में भेदभाव, परोसा गया ठंडा खाना; 42 KM दूर मिला Practice ग्राउंड

भारत और नीदरलैंड के बीच 27 अक्टूबर को मुकाबला खेला जाना है. लेकिन अब इससे पहले ही भारतीय प्लेयर्स ने खाने को लेकर शिकायत की है.

2. 'तीनों फॉर्मेट में कोहली से बेहतर है ये खिलाड़ी', शम्सी ने बताया चौंकाने वाला नाम

विराट कोहली की गिनती दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में होती है, लेकिन अब तबरेज शम्सी ने उनसे बेहतर एक खिलाड़ी का नाम लिया है.

3. Netherlands के इन 5 प्लेयर्स से भारत को रहना होगा सावधान, तोड़ सकते हैं जीत का सपना

भारत और नीदरलैंड के बीच 27 अक्टूबर को सिडनी के ग्राउंड पर मैच खेला जाएगा. इस मैच में जीत हासिल कर टीम इंडिया सेमीफाइनल की तरफ अपने कदम बढ़ाना चाहेगी. इसके लिए टीम इंडिया को नीदरलैंड के 5 खिलाड़ियों से सावधान रहने की जरूरत है. ये खिलाड़ी चंद गेंदों में ही मैच का रुख बदलने में माहिर हैं.

4. नीदरलैंड्स के खिलाफ खेल सकते हैं पंत और कार्तिक, इस खिलाड़ी को करना पड़ सकता है त्याग

ऋषभ पंत पाकिस्तान के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप के पहले मैच में प्लेइंग इलेवन से बाहर थे. हालांकि नीदरलैंड्स जैसी कमजोर टीम के खिलाफ कप्तान रोहित शर्मा प्लेइंग इलेवन में ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक दोनों ही विकेटकीपर्स को रख सकते हैं.

5. 'Practice के बाद खीरे-टमाटर...', टीम के खाने पर हुआ बवाल; BCCI ने की ICC से शिकायत

भारत को नीदरलैंड के खिलाफ 27 अक्टूबर को टी20 वर्ल्ड कप में मैच खेलना है. लेकिन इससे पहले ही भारतीय प्लेयर्स को सिडनी में प्रैक्टिस सेशन के बाद ठंडा खाना दिया गया. अब इसकी शिकायत BCCI ने ICC से कर दी है.

6. कोहली इतिहास रचने के करीब, नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच में बना सकते हैं ये महारिकॉर्ड

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली इतिहास रचने के बेहद करीब हैं. नीदरलैंड्स के खिलाफ कल यानी 27 अक्टूबर को खेले जाने वाले टी20 वर्ल्ड कप के मैच में विराट कोहली एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं.

7. T20 World Cup में फिर होगी IND vs PAK की टक्कर! इस दिग्गज की चौंकाने वाली भविष्यवाणी

टी20 वर्ल्ड कप 2022 में एक बार फिर क्रिकेट फैंस को भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला देखने को मिल सकता है. बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को टी20 वर्ल्ड कप 2022 का बेहद रोमांचक मुकाबला खेला गया.

8. पंत की गर्लफ्रेंड ईशा ने ट्रोलर्स को दिया करारा जवाब, कहा-ये मैं कर लेती, उसको...

ऋषभ पंत की गर्लफ्रेंड ईशा नेगी ने ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया है. पंत को पाकिस्तान के खिलाफ मैच में भारतीय टीम में शामिल नहीं किया था.

9. 'भारत के खिलाफ मिली हार पचाने वाली नहीं', अपनी टीम पर ही PAK प्लेयर ने उतारा गुस्सा

भारतीय टीम ने धमाकेदार अंदाज में पाकिस्तान को पहले मैच में 4 विकेट से पटखनी दी. अब इसके बाद पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज इफ्तिखार अहमद ने हार पर बड़ी बात कही है.

10. टी20 वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा उलटफेर, आयरलैंड की टीम ने मजबूत इंग्लैंड को धो डाला

टी20 वर्ल्ड कप 2022 में बुधवार को आयरलैंड की कमजोर टीम ने खिताब की सबसे प्रबल दावेदार टीम इंग्लैंड को हराकर बड़ा उलटफेर कर दिया है. मेलबर्न में खेले गए बारिश से बाधित इस मैच में आयरलैंड की टीम ने इंग्लैंड को डकवर्थ लुइस स्टर्न (DLS) नियम के तहत 5 रनों से मात दे दी.