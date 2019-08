कुश्ती: भारत ने जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 18 साल बाद जीता गोल्ड, दीपक बने चैंपियन

ताल्लिन (एस्तोनिया): भारत के पहलवान दीपक पुनिया ने बुधवार को जूनियर विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है. दीपक ने रूस के एलिक सेबुजुकोव को 86 किग्रा वर्ग के मुकाबले में मात देकर यह खिताब जीत हासिल कर इतिहास रचा है. वे जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 18 साल बाद भारत के लिए गोल्ड जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं.

उधर, विक्की चहर ने 92 किग्रा वर्ग में कांस्य पदक जीता है. उन्होंने मंगोलिया के बाटमागनई इंखतुवशिन को मात दे ब्रॉन्ज मेडल अपनी झोली में डाला.



Our #TOPSAthlete wrestler #DeepakPunia wins the goldin men’s 86 kg freestyle at the World Jr. #Wrestling Championships in Estonia after beating Russia’s #AlikShebzukhov in the final.

Many congratulations as he becomes 1st Indian in 18 yrs to win gold at the C’ships pic.twitter.com/yQLB2GakMi

— SAIMedia (@Media_SAI) August 14, 2019