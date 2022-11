Ecuador vs Qatar: इक्वाडोर ने कतर को दी पटखनी, फीफा के इतिहास में पहली बार उद्घाटन मैच हारी मेजबान टीम

Ecuador vs Qatar FIFA World Cup 2022: फीफा वर्ल्ड कप 2022 के पहले मैच में इक्वाडोर (Ecuador) ने कतर को 2-0 से हरा दिया है. इक्वाडोर की तरफ से कप्तान इनर वेलेंसिया ने कमाल का खेल दिखाया और दोनों ही गोल उन्होंने किए. हार से कतर के फैंस को निराशा मिली. फीफा विश्व कप के इतिहास में पहली बार मेजबान टीम उद्घाटन मैच हारी है. अब कतर के अगले मुकाबले नीदरलैंड्स और सेनेगल से होंगे. इन दोनों ही मैचों में टीम जीत हासिल कर चाहेगी.

इक्वाडोर के कप्तान ने किया कमाल

इक्वाडोर टीम ने शुरुआत से ही मैच पर पकड़ बनाए रखी. कप्तान इनर वेलेंसिया (Enner Valencia) ने आक्रामक खेल दिखाया और लगातार कतर के डिफेंस को भेदते रहे. मैच के शुरुआत क्षणों में वेलेंसिया को कतर के गोलकीपर शाद अल शीब ने रोकने की कोशिश, जिससे उन्हें येलो कार्ड दिया गया और इक्वाडोर को पेनाल्टी मिल गई और कप्तान इनर वेलेंसिया ने शानदार गोल कर अपनी टीम को 1-0 की बढ़त दिला दी.

