वर्ल्ड कप जीतने वाले इस खिलाड़ी ने कहा दुनिया को अलविदा, शोक में डूबा खेल जगत

लीवरपूल: इंग्लैंड की विश्व कप विजेता फुटबॉल टीम के स्ट्राइकर और लीवरपूल के लिए सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ियों में शामिल रोजर हंट का निधन हो गया. वह 83 साल के थे. लिवरपूल क्लब ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी. इसके अलावा क्लब ने ये भी बताया कि वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे.

वह 1966 में वेस्ट जर्मनी को फाइनल में 4-2 से हराने वाली इंग्लैंड की टीम का भी हिस्सा थे. इंग्लैंड का यह इकलौता विश्व कप खिताब है. उन्होंने टूर्नामेंट के छह मैचों में तीन गोल किये थे. लीवरपूल ने हंट के बारे में बताया कि लंबी बीमारी के बाद सोमवार को उनका निधन हुआ. वह लीवरपूल के दूसरे सर्वोच्च गोल स्कोरर रहे हैं. उन्होंने इस क्लब के लिए 492 मैचों में 285 गोल किये हैं. वह 1964 और 1966 में लीग खिताब जीतने वाली लीवरपूल टीम का हिस्सा थे.

We are mourning the passing of legendary former player Roger Hunt.

The thoughts of everybody at Liverpool Football Club are with Roger’s family and friends at this sad and difficult time.

Rest in peace, Sir Roger Hunt 1938 – 2021.

