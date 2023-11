ICC World Cup: विश्व कप के फाइनल मैच में दिखेगा अतरंगी नजारा, आसमान में गरजेंगे IAF के विमान

ICC World Cup Final: ICC विश्व कप के फाइनल मैच का क्रिकेट फैंस को बेसब्री से इंतजार है. सभी टीमों को हराते हुए भारत अजेय बढ़त के साथ फाइनल में पहुंच चुका है. विश्व कप के महामुकाबले को यादगार बनाने के लिए खास तैयारियां की गईं हैं. भारत की फाइनल में जगह पक्की होने के बाद 19 नवंबर को मैच के आगाज से पहले आसमान में अतरंगी नजारा दिखेगा. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच शुरू होने से पहले भारतीय वायु सेना की सूर्य किरण टीम एरोबेटिक करेगी. दुनिया की टॉप पॉप सिंगर दुआ लीपा भी अपनी आवाज से लोगों का दिल जीतेंगी.

The Pitch is perfect as @DUALIPA joins the @cricketworldcup spectacle taking questions from @klrahul @ShubmanGill #KaneWilliamson @dazmitchell47 & about the song she'd perform at the #CWC23 closing ceremony!

Tune-in from today in the Semi-final #INDvNZ#WorldCuponStar pic.twitter.com/rTk8NLqPoW

November 15, 2023