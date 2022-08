CWG 2022: भारत ने ट्रिपल जंप में रचा इतिहास, पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड और सिल्वर मेडल जीता

CWG 2022: कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है. अब ट्रिपल जंप में भारतीय प्लेयर्स ने इतिहास रच दिया है. भारत के लिए खुशी की बात ये रही कि इस इवेंट का गोल्ड और सिल्वर मेडल दोनों ही भारतीय प्लेयर्स के नाम रहे हैं. भारत के एल्डहॉस पॉल और अब्दुल्ला ने शुरुआती दो स्थानों में जगह बनाई है.

इन प्लेयर्स ने रचा इतिहास

ट्रिपल जंप में भारतीय खिलाड़ियों ने इतिहास रच दिया है. भारत के एल्डहॉस पॉल और अब्दुल्ला ने शुरुआती दो स्थानों में जगह बनाई है. एल्डहॉस ने 17.03 मीटर की दूरी तय करने के साथ स्वर्ण पदक जीता है. वहीं, अब्दुल्ला अबूबैकर ने 17.02 मीटर की दूरी तय करने के साथ रजत पदक पर कब्जा किया है. भारत के ही प्रवीन चितरले चौथे स्थान पर रहे और कांस्य पदक जीतने से सिर्फ 0.03 मीटर दूर रह गए. उन्होंने 16.89 मीटर की दूरी तय की.

