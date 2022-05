Brendon McCullum Coach: ये दिग्गज खिलाड़ी बना इंग्लैंड टेस्ट टीम का कोच, ECB ने खुद किया ऐलान

Brendon Mccullum England Coach: इंग्लैंड क्रिकेट में इस समय बदलाव का दौर जारी है. बेन स्टोक्स के कप्तान बनने के बाद अब न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर ब्रेंडन मैकुलम अब इंग्लैंड टेस्ट टीम के कोच बन गए हैं. मैकुलम के पास अपार अनुभव है, जो इंग्लैंड टीम के काम आ सकता है.

न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर ब्रेंडन मैकुलम को इंग्लैंड टेस्ट टीम के कोच पद की जिम्मेदारी दी गई है. 40 साल के मैकुलम इस समय आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स के कोच हैं.

Say hello to our new boss! @Bazmccullum | #EnglandCricket pic.twitter.com/T6CiX5OgE5

— England Cricket (@englandcricket) May 12, 2022