Indian Team: 36 साल के फिनिशर को टीम इंडिया में लेने की उठी मांग, बनेगा Rohit Sharma का बड़ा हथियार

Dinesh Karthik Finisher: IPL 2022 में आरसीबी (RCB) टीम बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर रही है. टीम के लिए 36 साल का एक स्टार खिलाड़ी बहुत ही शानदार खेल दिखा रहा है. ये प्लेयर टीम का सबसे खतरनाक बल्लेबाज बन गया है. सोशल मीडिया (Social Media) पर फैंस इस खिलाड़ी को टीम इंडिया में शामिल करने की मांग कर रहे हैं.

आरसीबी (RCB) टीम के लिए दिनेश कार्तिक (Dinesh Karthik) फिनिशर की भूमिका बहुत ही शानदार तरीके से निभा रहे हैं. उन्होंने अपने बल्ले से आरसीबी को कई मैच जिताए हैं. सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ कार्तिक ने डेथ ओवर्स में शानदार पारी खेलते हुए 8 गेंदों में 30 रन बनाए, जिसमें चार आतिशी छक्के देखने को मिले.

दिनेश कार्तिक (Dinesh Karthik) आईपीएल 2022 में बहुत ही शानदार लय में चल रहे हैं. आईपीएल 2022 में दिनेश कार्तिक ने 11 मैच खेले हैं, इसमें उन्होंने 244 रन बनाए हैं, जिसमे एक फिफ्टी बनाई है. कार्तिक ने मुश्किल परिस्थितियों से टीम को निकाला हैं. वह टीम के लिए संकटमोचन बनकर उभरे हैं. अब फैंस सोशल मीडिया पर कार्तिक को टीम इंडिया में शामिल कर रहे हैं.

DK doesn’t need a ticket on the plane to Australia. He’s the pilot!! pic.twitter.com/uUcFGAmKgB

