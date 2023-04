IPL: एक इशारा और शुरू हो गई गालीगलौज... आईपीएल मैच में खड़ा हुआ विवाद, सूर्यकुमार को करना पड़ा बीच-बचाव

आउट होने के बाद हुआ विवाद

कोलकाता की टीम टॉस हारकर बल्लेबाजी को उतरी. पारी के 9वें ओवर की पहली गेंद पर कोलकाता नाइटराइडर्स (KKR) के कप्तान नीतीश राणा ने ऋतिक शौकीन के खिलाफ बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की. गेंद ठीक से बल्ले पर नहीं आई और हवा में शॉट चला गया. सब्स्टीट्यूट रमनदीप सिंह ने गेंद को आसानी से लपका. इसके बाद ऋतिक ने नीतीश राणा से कुछ कहा. बस इतने के बाद बाद ही झगड़ा शुरू हो गया. नीतीश ने 10 गेंदों का सामना किया और 5 रन बनाए.

पहले इशारा, फिर गालीगलौज

मुंबई के स्पिनर ऋतिक शौकीन ने नीतीश राणा की तरफ कुछ इशारा किया. फिर मुंबई के कार्यवाहक कप्तान सूर्यकुमार यादव और पीयूष चावला को बीच-बचाव करना पड़ा. इस दौरान दोनों के बीच जमकर गाली-गलौज भी हुई. नीतीश राणा कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो गए. उन्हें सूर्यकुमार यादव कुछ कहते हुए पीछे की तरफ ले गए.

what Nitish Rana just said pic.twitter.com/6znJ7H2Wqf

— Shrey(@primevirat) April 16, 2023