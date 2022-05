IPL 2022: BCCI ने पिच क्यूरेटर-ग्राउंड्मैन के लिए खोला खजाना, इतने पैसों की होगी बारिश

BCCI Announces prize money for pitch curators: IPL 2022 समाप्त हो चुका है. हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) की कप्तानी में गुजरात टाइटंस (Guajarat Titans) ने राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) को 7 विकेट से हराकर खिताब जीत लिया. अब बीसीसीआई (BCCI) ने IPL 2022 के पिच क्यूरेटर-ग्राउंड्समैन के लिए खाजा खोला है. इसकी घोषणा खुद बीसीसीआई (BCCI) सचिव जय शाह (Jay Shah) ने की है.

भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) ने हाल में संपन्न इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के दौरान पिच तैयार करने वाले क्यूरेटर और मैदानकर्मियों को एक करोड़ 25 लाख रुपये का पुरस्कार देने की घोषणा की है. बीसीसीआई के सचिव जय शाह (Jay Shah) ने ट्वीट में कहा, ‘मुझे उन व्यक्तियों के लिए एक करोड़ 25 लाख रुपये का पुरस्कार घोषित करने की खुशी है जिन्होंने टाटा आईपीएल 2022 के दौरान हमें सर्वश्रेष्ठ मुकाबले दिए. गुमनाम नायक: इस सत्र में आईपीएल के छह स्थलों के क्यूरेटर और मैदानकर्मी.’

I'm pleased to announce a prize money of 1.25 crores for the men who gave us the best games in #TATAIPL 2022. The unsung heroes - our curators and groundsmen across 6 IPL venues this season.

— Jay Shah (@JayShah) May 30, 2022