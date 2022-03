Video: अपने ही भाई की गेंद पर विकेट गंवा बैठे हार्दिक पांड्या, फिर पत्नी के रिएक्शन ने मचाई सनसनी

नई दिल्ली: IPL 2022 में सोमवार को गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पांड्या अपने ही भाई क्रुणाल पांड्या का शिकार बन गए, जो उनकी विरोधी टीम लखनऊ सुपरजायंट्स की तरफ से गेंदबाजी कर रहे थे. मुंबई इंडियंस के लिए सालों तक साथ खेलने वाले ये दो भाई पहली बार में एक-दूसरे के खिलाफ खेल रहे थे. आईपीएल 2022 में सोमवार को गुजरात टाइटंस बनाम लखनऊ सुपरजायंट्स मैच में दोनों भाईयों की आपस में टक्कर देखने को मिली. हार्दिक पांड्या ने अपने कोटे के 4 ओवर किए, तब क्रुणाल पांड्या को उनकी गेंदबाजी का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन क्रुणाल पांड्या के स्पिनर के सामने हार्दिक पांड्या को बल्‍लेबाजी जरूर करना पड़ी.

अपने ही भाई की गेंद पर विकेट गंवा बैठे हार्दिक पांड्या

गुजरात टाइटंस के लिए हार्दिक पांड्या चौथे नंबर पर बल्‍लेबाजी करने उतरे, तब गुजरात टाइटंस की टीम 15/2 के स्‍कोर पर संघर्ष कर रही थी. हार्दिक पांड्या ने मैथ्‍यू वेड के साथ पारी संवारने का प्रयास किया. इस साझेदारी को तोड़ने के लिए केएल राहुल ने क्रुणाल पांड्या को गेंद थमाई. क्रुणाल पांड्या के स्‍पेल के दूसरे ओवर में हार्दिक पांड्या ने शानदार चौका जमाया. हालांकि, इस लड़ाई में जीत क्रुणाल पांड्या की हुई जब अपने स्‍पेल के तीसरे ओवर की पहली गेंद पर उन्‍होंने हार्दिक पांड्या को आउट किया.

फिर पत्नी के रिएक्शन ने मचाई सनसनी

हार्दिक पांड्या और मैथ्‍यू वेड जब क्रीज पर थे, तब रन रेट का दबाव बढ़ रहा था. ऐसे में हार्दिक ने क्रुणाल की गेंद पर लंबा शॉट खेलने का प्रयास किया. मगर उनकी टाइमिंग अच्‍छी नहीं रही और लांग ऑफ पर मनीष पांडे ने आसान कैच पकड़ा. जहां हार्दिक पांड्या निराश दिखे, वहीं क्रुणाल ने उनके विकेट का जश्‍न नहीं मनाया और अपने मुंह पर हाथ रखकर हल्‍का सा मुस्‍कुराए. जबकि सबसे दिलचस्प नजारा स्टैंड्स में देखने को मिला जहां हार्दिक की पत्नी नताशा मौजूद थीं, वो असमंजस में नजर आईं. हार्दिक ने 28 गेंदों में पांच चौके और एक छक्‍के की मदद से 33 रन बनाए.

Hardik Out On Krunal Pandya Ball.. See the reaction of hardik wife’s after dismissal on youngest Brother ball #krunal #HardikPandya #GujaratTitans #GTvsLSG #LucknowSuperGiants pic.twitter.com/LKXAsCPJqM

— Ankit Kunwar (@TheAnkitKunwar) March 28, 2022