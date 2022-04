KKR टीम में आया धोनी जैसा फिनिशर, शाहरुख खान ने कहा-काफी दिनों बाद गेंद उड़ते हुए देखी

नई दिल्ली: IPL 2022 में श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली केकेआर टीम शानदार फॉर्म में चल रही है. केकेआर ने आईपीएल 2022 के अपने तीन में से दो मुकाबले जीते हैं. केकेआर टीम के पास महेंद्र सिंह धोनी जैसा एक ऐसा धाकड़ फिनिशर है, जिसके फैन शाहरुख खान भी हैं. आइए जानते हैं, इस प्लेयर के बारे में.

पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच में आंद्रे रसेल ने आतिशी पारी खेली. उन्होंने 31 गेंदों में 70 रनों की पारी खेली. उन्होंने अपनी विस्फोटक पारी के दम ही केकेआर टीम को जीत दिलाई. मैच के बाद शाहरुख खान ने ट्विटर पर आंद्रे रसेल की तारीफ की है. आपका स्वागत है मेरे दोस्त आंद्रे रसेल, काफी दिन हो गए थे गेंद को ऐसे उड़ते हुए देखे. जब आप इस तरह की पारी खेलते हैं तो यह कुछ अलग ही नजर आता है. ट्वीट में शाहरुख खान ने उमेश यादव और श्रेयस की भी तारीफ की है. आंद्रे रसेल बिल्कुल महेंद्र सिंह धोनी की तरह बल्लेबाजी करते हैं. पंजाब के खिलाफ उन्होंने गेम को धोनी के अंदाज में ही फिनिश किया है.

Welcome back my friend @Russell12A so long since saw the ball fly so high!!! It takes a life of its own when U hit it Man! And @y_umesh wow! To @ShreyasIyer15 & team well done.Have a happy nite boys.

