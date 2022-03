दुश्मनी भूल एक-दूसरे के गले लगे ये दो धुरंधर, IPL ने अचानक दोस्ती में बदल दिया रिश्ता

नई दिल्ली: IPL 2022 में सोमवार को लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेले गए मैच में दो खिलाड़ी अपनी दुश्मनी भूलकर एक-दूसरे के गले लग गए. IPL ने अचानक इन दो खिलाड़ियों के बीच दुश्मनी के रिश्ते को दोस्ती में बदल दिया. दरअसल, इस मैच के दौरान लखनऊ सुपर जायंट्स के दो खिलाड़ी क्रुणाल पांड्या और दीपक हुड्डा आपस में गले लगते दिखाई दिए थे. बता दें कि ये 2 खिलाड़ी अतीत में एक-दूसरे से भिड़ चुके हैं और उनके बीच गाली गलौच तक हो चुकी है, लेकिन IPL 2022 में ये दोनों अपनी पुरानी दुश्मनी को भूल चुके हैं.

दुश्मनी भूल एक-दूसरे के गले लगे ये दो धुरंधर

दरअसल, गुजरात टाइटंस की पहली पारी में स्टार खिलाड़ी शुभमन गिल बिना खाता खोले ही आउट हो गए. दुष्मंथा चमीरा की बॉल पर शुभमन गिल ने प्वाइंट की तरफ शॉट खेला, जहां खड़े दीपक हुड्डा ने उनका कैच पकड़ लिया. दीपक हुड्डा ने जैसे ही कैच पकड़ा, उनके पास खड़े क्रुणाल पंड्या ने उन्हें तुरंत गले लगाया. यह सेलिब्रेशन इसलिए भी खास रहा, क्योंकि दीपक हुड्डा और क्रुणाल पंड्या का अपना एक इतिहास रहा है. दोनों की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर तुरंत वायरल हो गई.

Deepak hooda and Krunal Pandya after #Shubmangill wicket #TATAIPL #Krunalpandya #deepakhooda pic.twitter.com/uPSHuZ64qC

IPL ने अचानक दोस्ती में बदल दिया रिश्ता

क्रुणाल पांड्या और दीपक हुड्डा को गले लगते देखकर फैन्स भी झूम उठे. दरअसल जैसे ही हुड्डा ने गिल का कैच लिया वैसे ही पास खड़े क्रुणाल पंड्या (Krunal Pandya) ने दीपक गले से लगा लिया. जिस किसी ने भी इस पल को देखा उसकी आंखें खुली की खुली रह गई. आईपीएल ने वह काम कर दिया जो पिछले कुछ समय से कोई नहीं कर पाया था. आईपीएल ने दुश्मन को दोस्त बना दिया है. क्रुणाल और हुड्डा के जश्न मनाने वाले इस तस्वीर को आईपीएल के ट्विटर पर भी शेयर किया गया.

In the air & taken!

First-over strike from Dushmantha Chameera as @LucknowIPL get an early success with the ball. @HoodaOnFire takes the catch.

Follow the match https://t.co/u8Y0KpnOQi#TATAIPL | #GTvLSG pic.twitter.com/QBdHGZL9Yn

— IndianPremierLeague (@IPL) March 28, 2022