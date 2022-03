IPL 2022: एक ही मैच में RCB के लिए हीरो से विलेन बन गया ये खिलाड़ी, बैंगलोर हार गया जीता हुआ मैच

RCB vs PBKS, IPL 2022: रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) टीम की पुरानी आदत नहीं बदली और ये टीम रविवार को पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ 205 रनों का बड़ा स्कोर बनाने के बावजूद मैच हार गई. पंजाब किंग्स के लिए खेलने वाले बल्लेबाज ओडिन स्मिथ ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से अकेले ही जीत छीन ली. ओडिन स्मिथ ने महज 8 गेंद में नाबाद 25 रनों की पारी खेलकर पंजाब किंग्स को बड़े स्कोर वाले मैच में एक ओवर शेष रहते 5 विकेट से जीत दिला दी. लेकिन इस मैच में कुछ ऐसा हुआ, जिससे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) का एक खिलाड़ी एक ही पल में हीरो से विलेन बन गया. RCB के फैंस को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया.

एक ही मैच में RCB के लिए हीरो से विलेन बन गया ये खिलाड़ी

अगर इस मैच के टर्निंग प्वाइंट की बात करें तो वो रहा, 17वें ओवर में RCB के खिलाड़ी अनुज रावत का कैच छोड़ना. अनुज रावत ने 17वें ओवर की चौथी गेंद पर ओडिन स्मिथ का डीप एक्स्ट्रा कवर पर आसान सा कैच टपका दिया था. ओडिन स्मिथ उस समय एक रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे. इसके बाद कैच छूटते ही ओडिन स्मिथ ने 18वें ओवर में तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को 3 छक्के और एक चौके सहित 25 रन कूट दिए. इस ओवर में सिराज की कुटाई ने आरसीबी को मैच से बाहर कर दिया और पंजाब को जीत दिला दी.

बैंगलोर हार गया जीता हुआ मैच

अनुज रावत अगर 17वें ओवर में ओडिन स्मिथ का ये कैच पकड़ लेते तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ये मैच नहीं हारती. इससे पहले अनुज रावत ने 15वें ओवर में पंजाब किंग्स के बल्लेबाज लियाम लिविंगस्टोन का जबरदस्त कैच लपका था, लेकिन 17वें ओवर में ओडिन स्मिथ का डीप एक्स्ट्रा कवर पर आसान सा कैच टपका कर अनुज रावत एक ही मैच में हीरो से विलेन बन गए. अनुज रावत का आईपीएल का ये पहला मैच था, ऐसे में वे इसे याद नहीं रखना चाहेंगे. अनुज रावत की वजह से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम जीता हुआ मैच हार गई.

Cricket is a game, where u can turn from a hero to a villian within few minutes. Anuj Rawat : pic.twitter.com/ZtY0PEe2ls — Akshat (@AkshatOM10) March 27, 2022

Anuj rawat — Akash Raj (@iamnotvkohli) March 27, 2022

Massive Drop Catch by Anuj Rawat off Odean Smith, Which you believe it #PBKSvRCB #IPL2022 pic.twitter.com/uZZbiedYZC — Over Thinker Lawyer (RCB) (@Muja_kyu_Nikala) March 27, 2022

Anuj Rawat could have possibly dropped the match from his hands. Odean Smith is living on the edge a dropped catch and on the very next ball Harshal missed a simple runout. These chances may come back to haunt RCB.#PBKS #PunjabKings #RCBvPBKS — League11 (@league11_in) March 27, 2022

ऑडिन स्मिथ ने अकेले ही RCB से छीन ली जीत

पंजाब किंग्स ने ही ऑडिन स्मिथ को 6 करोड़ रुपये में खरीदा था. जमैका के खिलाड़ी स्मिथ ने पिछले कुछ वक्त में बड़े हिट जमाने के लिए अपना नाम काफी रोशन किया है. ओडिन स्मिथ ने सिर्फ 8 बॉल खेलीं और 25 रन बना डाले. इस दौरान उन्होंने एक चौका जमाया और तीन छक्के जड़े. ओडिन स्मिथ ने सिराज के 18वें ओवर में 3 छक्के और एक चौका लगाया. इस ओवर में सिराज की कुटाई ने आरसीबी को मैच से बाहर कर दिया और पंजाब को जीत दिला दी. स्मिथ ने नाबाद रहते हुए 8 गेंदों में 25 रन बनाए और इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 312 का रहा. उनके ताकतवर छक्के देखकर फैंस और पंजाब का खेमा खुशी से झूम उठा लेकिन दूसरी ओर आरसीबी के खेमे में मायूसी छा गई. कहीं न कहीं स्मिथ ने जिस अंदाज में इस मैच में बल्लेबाजी की है उसे देखकर टूर्नामेंट की बाकी टीमों में भी खौफ बैठ गया होगा.

205 रन बनाकर भी हार गई RCB

कप्तान फाफ डु प्लेसिस (88), विराट कोहली (नाबाद 41) और दिनेश कार्तिक (14 बॉल में 33 रन) की धुआंधार पारियों की वजह से आईपीएल 2022 के तीसरे मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (आरसीबी) ने पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) को 206 रनों का लक्ष्य दिया था. रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) टीम की पुरानी आदत नहीं बदली और ये टीम 205 रन का बड़ा स्कोर बनाने के बावजूद लचर गेंदबाजी के कारण मैच हार गई. जवाब में पंजाब किंग्स ने आराम से 5 विकेट खोकर 19 ओवरों में ही लक्ष्य हासिल कर लिया.

पंजाब ने चटा दी धूल

आरसीबी के 206 रनों के लक्ष्य का पीछा करने आई पंजाब की टीम ने एक ओवर बचते हुए ही जीत हासिल कर ली. पंजाब की ओर से शिखर धवन और भानुका राजपक्षे ने 43-43 रन बनाए. वहीं कप्तान मयंक अग्रवाल ने 32 रन बनाए. लेकिन अंत में शाहरुख खान ने 24 और ओडियन स्मिथ ने 25 रनों की तेज तर्रार पारी खेलकर मैच को खत्म कर दिया. आरसीबी की ओर से मोहम्मद सिराज ने सबसे ज्यादा 2 विकेट हासिल किए.