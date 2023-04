IPL 2023: RCB की हार पर बुरी तरह आग-बबूला हुए फैंस, इस खिलाड़ी के संन्यास की उठा दी मांग

KKR vs RCB, IPL 2023: IPL 2023 सीजन में गुरुवार को खेले गए मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) को कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के हाथों 81 रनों से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है. कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) की टीम ने घुटने टेक दिए. रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) की इस शर्मनाक हार के बाद RCB के फैंस सोशल मीडिया पर बुरी तरह भड़के हैं. रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) के फैंस ने एक खिलाड़ी के तुरंत संन्यास लेने की मांग उठा दी है.

RCB की हार पर बुरी तरह आग-बबूला हुए फैंस

37 साल के दिनेश कार्तिक को अब फैंस IPL से बाहर चाहते हैं. कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ बुधवार को खेले गए IPL मैच में दिनेश कार्तिक की लचर बल्लेबाजी और सुस्त विकेटकीपिंग देखने को मिली है. कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ IPL मैच में दिनेश कार्तिक 8 गेंदों में सिर्फ 9 रन बनाकर चलते बने और इसके अलावा उन्होंने अपनी खराब विकेटकीपिंग से बाई के 4 रन एक्स्ट्रा भी दे दिए. RCB के फैंस सोशल मीडिया पर बुरी तरह भड़के हैं. फैंस ने सोशल मीडिया पर सरेआम दिनेश कार्तिक के संन्यास की मांग उठाई है.

I think it's time for Dinesh Karthik to retire .

What are your thoughts on this @DineshKarthik @RCBTweets #IPL2023 — Sayyam Rathi (@rathi_sayyam) April 6, 2023

It’s time for Dinesh Karthik !

Give chance to young talent. Start new inning with @bhogleharsha . #TATAIPL2023 — Jugal Desai (@djugal) April 6, 2023

Dinesh Karthik has simply not done enough preparation ahead of this IPL. You are participating in the toughest league of the world, you have to come prepared well pic.twitter.com/IFAXiqBH7y — Shantanu (@Shantanu630) April 6, 2023

#KKRvRCB Dinesh Karthik should be chosen as impact player henceforth; so also Maxwell. — B S Vidyaranya (@bsvid) April 6, 2023

Dinesh Karthik is biggest fraud I’ve ever seen he can’t perform when really matters he’s that kind of a player who “ Make hay while the sun shines” i repeat biggest fraud ! — (@mediaculprit_) April 6, 2023

Dinesh Karthik vs leg spinners in IPL since 2020 Balls faced - 57

Dismissals - 10

Average - 4.2 Dinesh Karthik every time he is facing a leg spinner pic.twitter.com/irGo6y0GyM — Arnav Singh (@Arnavv43) April 6, 2023

Dinesh Karthik still playing like he used to when he was in KKR pic.twitter.com/YwUgC1Alyr — Kattar Ileanabaadi (@hsrepeater) April 6, 2023

Taking out time to remind that @DineshKarthik has been sitting duck against leg spinners for such a long time now — Parshva (@ParshvaOP) April 6, 2023

कोलकाता ने बैंगलोर को रौंद दिया

कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने रहमनुल्लाह गुरबाज (57 रन) और शार्दुल ठाकुर (68 रन) के अर्धशतकों के बाद स्पिनरों (9 विकेट) की बदौलत गुरुवार को यहां इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) को 81 रनों से हरा दिया. शार्दुल ठाकुर की रिंकु सिंह (46 रन) के साथ छठे विकेट के लिए 103 रनों की साझेदारी से केकेआर ने सात विकेट पर 204 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया. फिर केकेआर ने अपने स्पिनर वरूण चक्रवर्ती (15 रन देकर चार विकेट), सुनील नरेन (16 रन देकर दो विकेट) और सुयश शर्मा (30 रन देकर तीन विकेट) की फिरकी में फंसाकर आरसीबी को कोई साझेदारी नहीं बनाने दी, जिससे टीम 17.4 ओवर में 123 रन पर सिमट गई. ‘इम्पैक्ट प्लेयर’ सुयश शर्मा ने पदार्पण में प्रभावित किया. दिल्ली के इस लेग स्पिनर ने अपने दूसरे ओवर में दो विकेट झटके दिए जिससे 13वें ओवर में आरसीबी का स्कोर छह विकेट पर 86 रन था और वह बड़ी हार की कगार पर खड़ी थी और औपचारिकता ही बची थी.

