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IPL auction 2021

IPL Auction 2021 के दौरान Aryan Khan और Jahnavi Mehta को साथ देखकर Juhi Chawla ने दिया रिएक्शन

आईपीएल नीलामी 2021 (IPL Auction 2021) के दौरान केकेआर (KKR) के ऑक्शन टेबल पर शाहरुख खान (Shahrukh Khan) के बड़े बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) और जूही चावला ( Juhi Chawla) की बेटी जाह्नवी मेहता (Jahnavi Mehta) खिलाड़ियों की बोली लगाते हुए नजर आए.

IPL Auction 2021 के दौरान Aryan Khan और Jahnavi Mehta को साथ देखकर Juhi Chawla ने दिया रिएक्शन
आर्यन खान, जाह्नवी मेहता और जूही चावला (फोटो-Twitter)

नई दिल्ली: आईपीएल नीलामी 2021 (IPL Auction 2021) में हर क्रिकेट फैंस की नजर इस बात पर थी कि उनके पसंदीदा क्रिकेटर्स को कौन सी टीम कितने महंगी कीमत पर खरीदेगी. इस सब के बीच कुछ ऑक्शन टेबल पर बैठकर बोली लगाने वाले सेलेब्रिटीज ने भी हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचा.

ऑक्शन टेबल पर शाहरुख-जूही के बच्चे
कोलकाता नाइटराइडर्स (Kolkata Knight Riders) के ऑक्शन टेबल पर शाहरुख खान (Shahrukh Khan) के बड़े बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) और जूही चावला ( Juhi Chawla) की बेटी जाह्नवी मेहता (Jahnavi Mehta) मौजूद थी.

यह भी पढ़ें- IPL नीलामी में रातोरात करोड़पति बना टेम्पो ड्राइवर का बेटा, फिर भी गम में डूबा ये खिलाड़ी 

जूही चावला ने दिया रिएक्शन
जूही चावला ( Juhi Chawla) ने अपने ट्विटर अकाउंट पर आर्यन खान (Aryan Khan) और जाह्नवी मेहता (Jahnavi Mehta) की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, केकेआर किड्स को देखकर काफी खुशी हुए. आर्यन और जह्नवी ऑक्शन टेबल पर मौजूद हैं.

 

आर्यन में दिखी SRK की झलक
आर्यन खान (Aryan Khan) और जाह्नवी मेहता (Jahnavi Mehta) की तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई. फैंस को आर्यन के कॉफी पीने का स्टाइल शाहरुख खान (Shahrukh Khan) की तरह लगा. लोग इसको लेकर काफी कमेंट कर रहे हैं.

 

 

 

 

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Tags:
IPL auction 2021Aryan KhanJahnavi MehtaJuhi Chawlashahrukh khan
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