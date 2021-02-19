IPL Auction 2021 के दौरान Aryan Khan और Jahnavi Mehta को साथ देखकर Juhi Chawla ने दिया रिएक्शन

नई दिल्ली: आईपीएल नीलामी 2021 (IPL Auction 2021) में हर क्रिकेट फैंस की नजर इस बात पर थी कि उनके पसंदीदा क्रिकेटर्स को कौन सी टीम कितने महंगी कीमत पर खरीदेगी. इस सब के बीच कुछ ऑक्शन टेबल पर बैठकर बोली लगाने वाले सेलेब्रिटीज ने भी हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचा.
ऑक्शन टेबल पर शाहरुख-जूही के बच्चे
कोलकाता नाइटराइडर्स (Kolkata Knight Riders) के ऑक्शन टेबल पर शाहरुख खान (Shahrukh Khan) के बड़े बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) और जूही चावला ( Juhi Chawla) की बेटी जाह्नवी मेहता (Jahnavi Mehta) मौजूद थी.
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जूही चावला ने दिया रिएक्शन
जूही चावला ( Juhi Chawla) ने अपने ट्विटर अकाउंट पर आर्यन खान (Aryan Khan) और जाह्नवी मेहता (Jahnavi Mehta) की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, केकेआर किड्स को देखकर काफी खुशी हुए. आर्यन और जह्नवी ऑक्शन टेबल पर मौजूद हैं.
So happy to see both the KKR kids, Aryan and Jahnavi at the Auction table ..
@iamsrk @KKRiders pic.twitter.com/Hb2G7ZLqeF
— Juhi Chawla (@iam_juhi) February 18, 2021
आर्यन में दिखी SRK की झलक
आर्यन खान (Aryan Khan) और जाह्नवी मेहता (Jahnavi Mehta) की तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई. फैंस को आर्यन के कॉफी पीने का स्टाइल शाहरुख खान (Shahrukh Khan) की तरह लगा. लोग इसको लेकर काफी कमेंट कर रहे हैं.
Some pics of Aryan Khan from today's #IPLAuction2021 . pic.twitter.com/OoAkwIke12
— Mike (@MikeShahRukh) February 18, 2021
It looks very much like our king
Really his father's son @iamsrk #Aryankhan #IPLAuction2021 pic.twitter.com/5PnC9V8bQp
— Tina (@7qDdC2BUMxA947U) February 18, 2021
I don't even know what to say, words fail me like two peas in a pod Too cute pic.twitter.com/f7p56llot4
— Lina (@ShahRukhsWorld) February 18, 2021