IPL: Virender Sehwag ने किया बड़ा खुलासा, हैट्रिक लेने के बाद Amit Mishra ने की थी सैलरी बढ़ाने की बात

नई दिल्ली: दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) के अनुभवी लेग स्पिनर अमित मिश्रा (Amit Mishra) ने पांच बार की IPL चैंपियन मुंबई इंडियंस के खिलाफ ऐसा बेहतरीन प्रदर्शन कर मैच का रुख ही बदल दिया. 38 साल के अमित मिश्रा ने 4 ओवरों में 24 रन देकर 4 विकेट झटके. जिसके चलते दिल्ली ने मुंबई को 6 विकेट से मात दी.

इस खिलाड़ी के इस कारनामे के बाद भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग (Virender Sehwag) ने उनको लेकर आईपीएल 2008 का एक दिलचस्प किस्सा शेयर किया है.

वीरेंद्र सहवाग (Virender Sehwag) ने क्रिकबज से बात करते हुए बताया है कि आईपीएल 2008 में हेट्रिक लेने के बाद मिश्रा (Amit Mishra) ने उनसे उनकी सैलरी बढ़ाने की मांग की थी. दरअसल उस समय वीरेंद्र सहवाग दिल्ली डेयरडेविल्स के कप्तान थे.

Old is gold. Amit Mishra proving why he is the second highest wicket taker in the history of IPL with an incredible spell and @DelhiCapitals showing it is possible to chase in Chennai by being sensible.#MIvsDC pic.twitter.com/aZoEXUMhp9

— Virender Sehwag (@virendersehwag) April 20, 2021